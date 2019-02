Morto l' attore francese Serge Merlin | interprete del film ' Il favoloso mondo di Amelie'

E’ Morto a 77 anni l’attore tedesco Bruno Ganz - l’eroe discreto : E' morto in Svizzera, all'età di 77 anni , l'attore tedesco Bruno Ganz . Era figlio di un operaio svizzero e di una mamma italiana. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi primi ingaggi al Junges Theater Göttingen e al Theater am Goetheplatz di Brema. Una carriera intensa. E' stato l'angelo Damiel nel cielo sopra Berlino e Adolf Hitler nel bunker della morte, Tiziano Terzani e il Papa, fino agli ultimi ruoli dove ha ...

Bruno Ganz è Morto. L'attore celebre per l'interpretazione di Adolf Hitler e per Pane e Tulipani : L'attore Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Figlio di un operaio svizzero e di madre italiana, Ganz era nato a Zurigo nel 1941.Una carriera lunga, con moltissimi film importanti. Ma in Italia è diventato celebre soprattutto per due interpretazioni: nel 2000 per il ruolo di Fernando in "Pane e Tulipani" di Silvio Soldini, che ebbe un grande successo di pubblico. Nel 2004 per la ...