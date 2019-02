Mondiali di sci | Hirscher domina la prima manche dello slalom speciale

Sci - Mondiali di Aare : Hirscher mostruoso dopo la prima manche di slalom : Comincia l'ultimo atto dei Mondiali di sci ad Aare, in Svezia: lo slalom maschile. Nella prima manche, Marcel Hirscher è una macchina. Il fenomeno di Annaberg chiude con 1'00"60 precedendo di 0"56 ...

Sci alpino - slalom maschile Mondiali 2019 : Marcel Hirscher demolisce gli avversari e ipoteca l’oro. Azzurri lontani : Tutta l’Austria si è aggrappata al suo campione e Marcel Hirscher non sta deludendo il suo paese. Gli austriaci sono ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino ad Are ed ecco che Hirscher si mette al comando nettamente della prima manche dello slalom maschile. Una prestazione eccezionale quella del vincitore delle ultime sette Coppe del Mondo, che ha inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli avversari. ...

Sci - Mondiali di Are - si chiude con lo slalom : quattro azzurri per un sogno : A 19 anni esordisce ai Mondiali dopo due vittorie e un secondo posto in Coppa Europa e i sedicesimi posti di Saalbach e di Schladming in Coppa del Mondo: 'Rispetto ai Giochi del 2018 sono più ...

Sci alpino - Slalom maschile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Ultimo show ed ultima gara nei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Guardando al calendario, in principio si pensava che lo Slalom maschile si sarebbe trasformato nella consacrazione per Marcel Hirscher, per una inevitabile doppietta iridata. Il fuoriclasse austriaco si sarebbe presentato, quindi, già con la medaglia d’oro del gigante al collo, pronto per scrivere una nuova pagina di storia dello sci, pronto per il successo nella ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (17 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : I Mondiali di sci alpino di Are 2019 sono giunti alla propria conclusione. La kermesse iridata è pronta per l’ultima gara del programma, lo slalom maschile, che farà calare il sipario sulla discussa edizione svedese della rassegna iridata. Marcel Hirscher dovrà vedersela contro numerosi rivali per mettersi al collo la medaglia più pregiata nella gara che più ama. La pattuglia dei rivali, tuttavia, sarà notevole. Si parte da Henrik ...

Sci alpino - Slalom maschile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Stanno per concludersi i Mondiali di sci alpino: domani, domenica 17 febbraio, si assegnerà l’ultimo titolo iridato della rassegna. Ad Are, in Svezia, sarà la volta dello Slalom speciale maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 11.00 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 100 atleti da 53 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Manfred Moelgg con il 12, Stefano Gross con il 18, Giuliano Razzoli con il 22 e Alex ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : si chiude con lo slalom - Marcel Hirscher vuole la rinvicita su Kristoffersen : Prima dell’avvio di questi Mondiali di sci alpino 2019 di Are si pensava che l’ultima gara in programma, lo slalom maschile, si sarebbe trasformato nella consacrazione per Marcel Hirscher, per una inevitabile doppietta iridata. Il fuoriclasse austriaco si sarebbe presentato, quindi, già con la medaglia d’oro del gigante al collo, pronto per scrivere una nuova pagina di storia dello sci, pronto per il successo nella disciplina ...

Sci - Mondiali Are – Da Vinatzer a Razzoli e Gross : le dichiarazioni degli azzurri prima dell’ultima gara : Tutto pronto per l’ultima gara dei Mondiali di Are: le emozioni di Vinatzer, Razzoli e Gross a poche ore dall’inizio Parlano gli azzurri dello slalom a poche ore dall’ultima gara dei Mondiali di Are: Alex Vinatzer: “Dopo la medaglia nel Team Event, abbiamo sciato per tre giorni nello slalom. Le condizioni non erano mai le stesse. Speriamo diventi un po’ più freddo, così la neve indurisce un po’, perché a ...

