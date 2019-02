Mondiali di sci alpino |  inizia la grande avventura di Cortina 2021  Ad Åre il passaggio

Sci alpino - Pagelle Slalom Mondiali 2019 : Hirscher alieno - Matt e Schwarz completano la tripletta. Gross strappa la top 10 : Oggi si è disputato lo Slalom maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si è conclusa la rassegna iridata con la fantasmagorica tripletta dell’Austria: Hirscher, Matt, Schwarz sono saliti sul podio surclassando l’intera concorrenza. Di seguito le Pagelle degli atleti di punta e degli italiani. MARCEL Hirscher: 10. Fenomeno assoluto, da dominatore della specialità non delude nell’occasione più importante ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Massimo Rinaldi : “Buon bottino dell’Italia - contento delle medaglie : ci mancano le discese” : Oggi si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino, l’Italia ha conquistato tre medaglie ad Are: l’oro di Dominik Paris in superG, l’argento di Sofia Goggia in superG, il bronzo nel team event. La nostra Nazionale ha così chiuso al quinto posto nel medagliere, il bottino è indubbiamente positivo anche perché nelle ultime due rassegna iridate avevamo conquistato un solo podio ma c’è anche la consapevolezza che si poteva ...

Sci alpino - dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo. Il calendario e le date delle gare fino al termine della stagione : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino ma la stagione non è ancora terminata per questo sport, manca ancora un mese di gara e ci aspetta una parte finale di Coppa del Mondo davvero molto scoppiettante con ben tre weekend sulle nevi prima delle attesissime Finali di Soldeu (13-17 marzo) dove verranno assegnate definitivamente le Sfere di Cristallo. Il Circo Bianco ripartirà subito martedì 19 febbraio con il City Event di Stoccolma ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Stefano Gross : “Ho sciato con il sorriso” - Alex Vinatzer : “Soddisfatto per la seconda manche” : Con lo slalom maschile di oggi si sono ufficialmente conclusi i Mondiali di sci alpino 2019 di Are. L’ultima gara ha visto la sinfonia austriaca con la tripletta composta da Marcel Hirscher, Michael Matt e Marco Schwarz. Per l’Italia, invece, com’era preventivabile, sono arrivate poche buone notizie. Il miglior risultato lo ha centrato Stefano Gross, mentre Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli hanno fatto fatica. Ottima seconda ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Marcel Hirscher campione iridato per la terza volta in slalom. Eguagliato Stenmark : Marcel Hirscher si laurea campione del mondo di slalom per la terza volta in carriera. Ad Are (Svezia) il 29enne si è preso la rivincita dopo l’argento in gigante e ha preceduto i connazionali Michael Matt e Marco Schwarz: per l’Austria si tratta di una tripletta storica, mai verificatasi in passato in questa disciplina in una rassegna iridata. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo generale (che tra qualche settimana ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica finale. Svizzera e Norvegia al primo posto - Italia quinta : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. Di seguito il Medagliere dei Mondiali 2019 di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA. Hirscher a caccia del record di Stenmark. Azzurri per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in Slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a ...

