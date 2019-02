Mondiali di Aare | Hirscher vince l' oro nello speciale nel giorno della tripletta austriaca

Sci - Mondiali di Aare : Hirscher mostruoso dopo la prima manche di slalom : Comincia l'ultimo atto dei Mondiali di sci ad Aare, in Svezia: lo slalom maschile. Nella prima manche, Marcel Hirscher è una macchina. Il fenomeno di Annaberg chiude con 1'00"60 precedendo di 0"56 ...

Italia di bronzo nel Team Event ai Mondiali di Aare : Arriva la terza medaglia dell'Italia al Mondiale di sci: è un bronzo, lo conquistano i ragazzi nel Team Event ed è una piacevole sorpresa perché in questa specialità - che premia con l'oro la Svizzera ...

Sci - Mondiali di Aare : la Svizzera trionfa nel Team Event - l'Italia conquista il bronzo : Lara Dalla Mea, Irene Curtoni, Simon Maurberger e Alex Vinatzer hanno riscritto la storia dello sci italiano conquistando la prima medaglia mondiale nel Team Event . Ad Aare gli azzurri si sono messi ...

È Grand'Italia ai Mondiali di Aare : Paris medaglia d'oro nel SuperG : Dominik Paris è il nuovo campione mondiale di SuperG. Ha infatti vinto la difficile e spettacolare gara iridata di Aare in 1.24.20. Argento per due - il francese Johann Clarey e...

Goggia d'argento ai Mondiali di Aare : beffata dalla Shiffrin per 2 centesimi : Medaglia d'argento per Sofia Goggia nel Super G ai Mondiali di Aare. Ottima prova per l'azzurra da poco rientrata dall'infortunio che, però, è stata beffata da Mikaela...

Lindsey Vonn si ritira dopo i Mondiali di Aare : “Decisione più difficile della mia vita” : Lo campionessa statunitense di sci, Lindsey Vonn, ha annunciato con queste parole, dal suo profilo Instagram, il ritiro dalle gare dopo i Mondiali di Aare. In questo modo l'americana non batterà il record di vittorie in Coppa del mondo detenuto da Ingemar Stenmark (86) e la rincorsa della statunitense si arresterà dopo la discesa e il superG in Svezia.Continua a leggere