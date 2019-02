Milano Palazzo Marino potenzia l’offerta di accoglienza per i senzatetto

Milano - incendio nelle cantine di un palazzo : 31 evacuati/ Ultime notizie - 6 bambini tra gli sfollati : Milano, incendio nelle cantine di un palazzo di via Molise 5: Ultime notizie, tutti i residenti in salvo. Un vigile del fuoco è rimasto ferito.

Milano - INCENDIO NELLE CANTINE DI UN PALAZZO : 31 EVACUATI/ Ultime notizie - residenti in salvo : ferito vigile : MILANO, INCENDIO NELLE CANTINE di un PALAZZO di via Molise 5: Ultime notizie, tutti i residenti in salvo. Un vigile del fuoco è rimasto ferito.

Presentato a Palazzo Marino di Milano il libro di Mattioli e Nardi su don Luigi Sturzo : ... incapace di cogliere la separazione tra politica e società, con il rischio che si scelga l'autorità liberticida per superare le disuguaglianze cui la politica, in Italia e nel mondo, non riescono a ...

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Palazzo Reale di Milano dedicherà una mostra all'arte di Ingres e alla vita artistica al tempo di Napoleone : Appiani nella pittura e Canova nella scultura si avvalsero ampiamente di questa 'politica delle arti', ascrivibile all'arte del governare di Napoleone Bonaparte. Si colloca in questo contesto l'arte ...

Milano. Piazzale Lugano : al via abbattimento dell’ex Palazzo delle poste : Un nuovo importante traguardo nella lotta agli edifici abbandonati. Sono partite le attività propedeutiche all’abbattimento dell’ex sede delle poste di

Milano : al via cantieri per abbattimento ex palazzo Poste piazzale Lugano : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - Sono partite, a Milano, le attività propedeutiche all’abbattimento dell’ex sede delle Poste di piazzale Lugano, al quartiere Bovisa, da lungo tempo dismesso e in stato di incuria. Il palazzo ai piedi del cavalcavia Bacula, di proprietà di Europa gestione immobiliare (Eg

Donata a palazzo Marino una speciale Ssangyong Tivoli dedicata a Milano : Una Ssangyong Tivoli speciale dedicata a Milano è stata Donata in comodato d’uso al Comune, dopo essere stata l’auto ufficiale

Milano : domenica Palazzo Pirelli aperto a cittadini : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, torna ad aprire le sue porte ai cittadini. Il prossimo 6 gennaio sarà possibile accedere al Pirellone dalle 11 alle 17.30, si comunica dal Consiglio regionale della Lombardia. L’apertura consentirà d

Milano. Palazzo Marino mette in vendita il palazzo di via Pirelli 39 : La Giunta Sala ha approvato le linee di indirizzo per la vendita in due lotti del complesso immobiliare che ospitava

Milano. Incendio all’Istituto Palazzolo : morto settantenne : Un anziano è morto all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo era rimasto gravemente ferito nell’Incendio scoppiato nella sua stanza nel reparto

Milano : Comune mette in vendita palazzo via Pirelli - vale 104 mln (2) : (AdnKronos) - Procede quindi il percorso di valorizzazione immobiliare intrapreso dal Comune di Milano. La vendita dell’immobile di via Pirelli 39, compresa nel piano delle alienazioni immobiliari 2018, segna un passo importante verso la liberazione progressiva di una pluralità di immobili attualmen

Milano : Comune mette in vendita palazzo via Pirelli - vale 104 mln : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - La Giunta del Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la vendita in due lotti del complesso immobiliare che ospitava gli uffici comunali di via Pirelli 39. La cessione, si legge in una nota diffusa da palazzo Marino, avverrà dopo un bando di gara con bas

Milano - incendio all'istituto per anziani Palazzolo : un ferito grave : Reparto dell'Istituto Palazzolo evacuato, 18 le persone soccorse: ricovero al Niguarda per un 70enne in codice rosso. La causa sarebbe una sigaretta lasciata accesa