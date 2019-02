Milano | incidente piazzale Cadorna | autobus contro auto della polizia | due agenti feriti

Milano - Chiara muore a 25 anni in un incidente : fermato il pirata della strada : Un incidente stradale che purtroppo si è rivelato fatale. Si tratta dell'ennesima morte di una giovane persona avvenuta sulle strade del nostro territorio e questa volta l'episodio si è consumato in provincia di Milano, precisamente nel piccolo comune di Vignate, dove Chiara Venuti, una ragazza di appena venticinque anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro avvenuto tra la sua automobile e l'Audi A6 di un uomo trentatreenne (M. I. le sue ...

Benedetta Parodi - paura per la figlia : l’incidente in minicar a Milano : Benedetta Parodi e Fabio Caressa, paura per la figlia: l’incidente in minicar a Milano Spavento per Fabio Caressa e Benedetta Parodi: la loro prima figlia Matilde (16 anni) è stata coinvolta in un incidente stradale tra le vie milanesi mentre era alla guida di una minicar. L’impatto è avvenuto con uno scooter, come si evince dalle […] L'articolo Benedetta Parodi, paura per la figlia: l’incidente in minicar a Milano ...

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime notizie Juventus - tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Milano - incidente in via Curiel : camion travolge auto in sosta - una macchina 'vola' su un'altra : Il camion che sbanda dopo lo schianto e travolge tutto. Le auto schiacciate e accartocciate tra loro. E una vettura che, letteralmente, finisce sopra un'altra. Incredibile incidente martedì mattina in ...

Milano - auto contromano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Stamattina c’è stato un grave incidente sulla tangenziale est di Milano : ci sono un morto e quattro feriti : Stamattina c’è stato un grave incidente sulla tangenziale est di Milano, all’altezza di Cascina Gobba: ci sono un morto e quattro feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, quando un auto ha imboccato contromano una rampa della tangenziale scontrandosi con

Milano : un anno fa l’incidente ferroviario di Pioltello : Un anno fa l’incidente ferroviario di Pioltello, alle porte di Milano: il 25 gennaio 2018 il deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord provocò 3 morti e 46 feriti. “Le donne e gli uomini di Rete Ferroviaria Italiana rinnovano la propria vicinanza e il più sentito cordoglio ai familiari delle vittime e a quanti sono stati coinvolti nel tragico evento la mattina del 25 gennaio 2018“: riporta in un comunicato Rfi, che ...

Milano : venerdì 25 Pioltello ricorda morti incidente ferroviario : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - venerdì 25 gennaio Pioltello ricorda i tre morti dell'incidente ferroviario avvenuto alle porte di Milano. A un anno esatto da quel deragliamento che provocò anche cinquanta feriti, le amministrazione comunali di Pioltello e Milano hanno organizzato una commemorazione d

Incidente sulla Milano-Meda - il video dello schianto : E' stato diffuso un video dalla polizia sul terribile Incidente sulla superstrada che collega Milano e Meda in cui ha perso la vita un tassista di 47 anni. La Polizia stradale ha arrestato oggi un ...

Incidente sulla Milano-Meda - in un video il momento dello schianto. Arrestato 26enne : Aveva già subito due volte il ritiro della patente D.P., il 26enne Arrestato per omissione di soccorso nell’Incidente a seguito del quale è stato travolto e ucciso un taxista, Eugenio Fumagalli, di 47 anni. Lo ha precisato oggi la Polizia stradale, che lo aveva posto in stato di fermo di pg nelle ore successive all’Incidente. Oggi è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza ed è stato posto agli arresti domiciliari. ...

Milano-Meda - arrestato il pirata che ha causato l'incidente in cui è morto il tassista : Nella notte fra il 12 e il 13 gennaio sulla provinciale Milano-Meda un tassista ha perso la vita. L'uomo, Eugenio Fumagalli, infatti, era sceso dalla sua auto per andare a soccorrere due fidanzatini che avevano appena fatto un incidente stradale. Ma proprio mentre tenta di aiutare i due viene a sua volta travolto da altre due auto.Oggi, lunedì 21 gennaio la polizia ha reso pubblico il video, girato dalla telecamera montata su un'auto di ...

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

Tassista travolto e ucciso sulla Milano-Meda : fermato il pirata che ha causato il primo incidente : E' un 26enne accusato di "omissione di soccorso". Dopo lo schianto Fumagalli si fermò per aiutare ma fu travolto da un'altra auto

Milano - si ferma a soccorrere feriti dopo un incidente : tassista travolto e ucciso : Si è fermato per aiutare due fidanzati feriti dopo un incidente, ma purtroppo il gesto gli è costato caro. Protagonista del tragico episodio, avvenuto sulla Milano-Meda , un tassista di 47 anni, ...