Milano | autobus contro auto polizia

Milano - malore per conducente di autobus che sperona auto della polizia : tre agenti feriti : Tre agenti della polizia sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale con un autobus. È successo a Milano, vicino a Piazza Cadorna. Secondo quanto riferito dall’Atm, il mezzo, “forse per un malore del conducente” ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, e una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre. Uno degli agenti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda per ...

Droga : corrieri su autobus di linea da Foggia a Milano - 22 arresti : Milano, 11 dic. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza nei confronti di 22 persone, di cui 17 di origine marocchina, ritenu