Michael Jordan | proprietario NBA di successo | soltanto | fuori dal parquet

Lo stile secondo Michael B. Jordan : Michael B. Jordan è senza dubbio uno degli attori più quotati degli ultimi anni, nonché una delle nuove icone di stile da seguire, tra red carpet e street look. Dopo aver interpretato il «villain» in Black Panther nel 2018, il film di supereroi che ha vinto il record di incassi di sempre al suo lancio nelle sale, l'attore si trova ora al cinema con l'attesissimo Creed 2. Un successo dopo l'altro sul grande ...

NBA – Michael Jordan stronca Westbrook e Harden : “record e triple doppie? Meglio 6 anelli” : Michael Jordan rifila una velenosa frecciatina a Russell Westbrook e James Harden: secondo MJ, più che i record personali contano i titoli vinti James Harden e Russell Westbrook sono due dei giocatori più incisivi della lega. Il primo, MVP in carica, è praticamente l’anima degli Houston Rockets, a suon di +30 punti a partita, falli guadagnati e punteggi arrotondati con i liberi sta trascinando la franchigia texana nelle zone alte ...

Michael B. Jordan : buon compleanno alla star di Black Panther e Creed : Tra i nomi stellati di Hollywood oggi non può che risaltare quello di Michael B. Jordan. Nato proprio il 9 febbraio 1987 a Santa Ana, in California, Michael B. Jordan sta conquistando le pagine dei maggiori siti e testate dedicate al mondo del cinema, diventando uno degli attori più quotati del momento. In fondo il suo era un destino già scritto nel suo secondo nome: Bakari, termine che in swahili significa “nobile promessa”, proprio quello che ...

NBA – Russell Westbrook scrive un’altra pagina di storia : superato Michael Jordan nelle triple doppie consecutive : Nella sfida della notte contro i Grizzlies, Russell Westbrook mette a segno la sua 8ª tripla doppia consecutiva: superate le 7 di Michael Jordan Russell Westbrook continua a scrivere la storia del basket NBA. Il suo stile di gioco può piacere o non piacere, ma le sue qualità sono indiscutibili. Contrariamente non verrebbero fuori record del genere. Nella sfida vinta per 117-95 nella notte contro i Glizzlies, Westbrook ha messo a segno 15 ...

Super Bowl – Tom Brady come Michael Jordan - Edelman MVP : curiosità e dettagli di una finale… da sbadigli! : La finale del Super Bowl regala diversi verdetti importanti, nonostante il basso punteggio e le scarse emozioni: i Patriots scrivono ancora una volta la storia Lo show del Super Bowl, fatto di luci, colori, musica, tradizione e spettacolo sportivo è troppo bello per delure. Mettiamola così. Anche se la finale di questa notte fra New England Patriots e Los Angeles Rams ha fatto sbadigliare diversi fan e spettatori. Tanti errori durante il ...

Mercato NBA – Mavericks su Kemba Walker : Michael Jordan risponde picche : I Dallas Mavericks interessati a Kemba Walker: la volontà degli Hornets é quella di rinnovare il loro playmaker Con 25 punti, 4.3 rimbalzi e 5.6 assist di media a partita, Kemba Walker sta giocando una stagione super, l’ultima del contratto che lo lega agli Hornets. Due ragioni per stuzzicare l’interesse di diverse squadre, fra le quali i Dallas Mavericks che secondo The Athletic sarebbero fortemente interessati al giocatore. ...

Michael B. Jordan : «Lavoro duro per essere il migliore» : Questa intervista è tratta dal numero 2 di Vanity Fair in edicola fino al 16 gennaio 2019 A un certo punto dell’intervista temo che Michael B. Jordan si sia offeso. È quando gli chiedo se secondo lui un personaggio famoso debba esporsi su temi sociali. «Conosce minimamente il mio lavoro?», risponde con tono seccato. Sì, lo conosco. Ma voglio sentirlo dire da lui. Capisco però l’irritazione: non c’è intervista in cui Jordan non si professi ...

NBA – Wade come LeBron James e Michael Jordan : ‘Flash’ firma un record speciale che tiene conto di 6 statistiche : Dwyane Wade ottiene un posto in un ‘club’ davvero speciale: ‘Flash’, insieme a LeBron James e Michael Jordan, può vantare 20.000 punti, 5.000 rimbalzi, 4.000 assist, 1.500 recuperi, 800 stoppate e 500 triple I Miami Heat sono stati sconfitti dagli Atlanta Hawks nell’ultima gara di regular season, ma Dwyane Wade ha un motivo per sorridere. La leggendaria guardia della franchigia della florida ha messo a segno ...

LeBron James e quel retroscena su Michael Jordan : “la prima volta che lo incontrai fu come vedere Dio” : LeBron James racconta un particolare retroscena in merito al suo primo incontro con Michael Jordan: la stella dei Lakers paragone MJ a Dio Da quando LeBron James ha messo piede per la prima volta su un parquet NBA ha dovuto fare i conti con un paragone pesante: quello di avere il talento necessario per essere messo a confronto con Michael Jordan. Un confronto non di certo facile per un ragazzino che la prima volta che vide Michael Jordan ...

NBA – Michael Jordan commenta i due schiaffi a Monk : “io come un fratello maggiore - solo amore” : Michael Jordan protagonista di un ‘doloroso’ siparietto con Malik Monk: il proprietario degli Hornets spiega l’intento dei due schiaffi dati al suo giocatore Nella sfida tra Hornets e Pistons é andato in scena uno dei siparietti più divertenti della stagione. Dopo la tripla di Lamb segnata a 3 decimi dalla sirena, la panchina degli Hornets ha fatto invasione per festeggiare ma la gara non era ancora finita. Il ...

NBA – Gli Hornets vincono allo scadere e Michael Jordan prende a schiaffi Monk : il motivo è clamoroso [VIDEO] : Momenti concitati nel finale di Hornets-Pistons: Charlotte chiude l’incontro allo scadere e la panchina entra in campo, il presidente Michael Jordan prende a schiaffi Malik Monk e lo ‘richiama all’ordine’ Nel finale di partita fra Charlotte Hornets e Detroit Pistons è successo di tutto. La franchigia della Carolina del Nord ha segnato una tripla con Jeremy Lamb allo scadere, con appena 3 decimi di secondo sul cronometro. Appunto, 3 decimi, ...

NBA - Michael Jordan prende a schiaffi un suo giocatore. VIDEO : A raccontarla sembra uno scherzo, ma gli Charlotte Hornets questa notte hanno rischiato di perdere una partita nel modo più comico che si sia mai visto su un parquet NBA da tanto tempo a questa parte. ...