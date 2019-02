Mia Martini | Loredana Bertè e il dramma segreto in famiglia | ' Perché non posso perdonare

«Mai diffamato Mia Martini : ora querelo» : Antonio Lodetti Mia Martini non è destinata a riposare in pace. Non è bastato il tributo al recente Sanremo, né la fiction-evento che l'ha celebrata su Raiuno. Sui social in questi giorni infuria la ...

Patty Pravo minaccia di querelare chi l’accusa di aver messo in giro le voci sulla “jella” di Mia Martini : “È falso e offensivo” : L’omaggio a Sanremo e il successo del film “Io sono Mia” su Rai Uno hanno portato prepotentemente alla ribalta la storia e l’arte di Mia Martini. Addirittura anche su Spotify i suoi successi da “Piccolo Uomo” a “Almeno tu nell’universo” sono comparsi in classifica Ma con il ricordo di Mia Martini ecco spuntare anche le polemiche per una sua presunta intervista rilasciata negli anni Ottanta a ...

Frasi culTV : Raffaella Carrà ritorna - Serena Rossi-Mia Martini - Virginia Raffaele e Satana : Beppe Fiorello , attore protagonista ne Il mondo sulle spalle , in onda il 19 febbraio alle 21.25 su Rai1, : 'Questa è la storia strepitosa di un uomo che non si rassegna, non si piange addosso, ma ...

Patty Pravo e le voci cattive su Mia Martini : "Basta falsità - querelo" : L'omaggio a Sanremo, poi una fiction che porta il suo nome per celebrare una delle voci più potenti - e rimpiante - della musica italiana. Ma con il ricordo di Mia Martini ecco spuntare anche le ...

Biagio Antonacci si apre su Mia Martini : 'Mi dissero di non lavorare con lei' : A pochi giorni dalla messa in onda del film biografico di successo 'Io sono Mia', trasmesso lo scorso 12 febbraio su Rai 1, si parla molto di Mia Martini. In particolare in rete, nelle ultime ore, circolano diverse indiscrezioni a margine della pellicola basata sulla vita della storica interprete e anche Biagio Antonacci ha voluto ricordarla sul proprio profilo ufficiale Instagram. Biagio si apre sulle maldicenze contro Mia Il cantautore Biagio ...

Patty Pravo - nuove accuse riguardanti Mia Martini : “Prendo le distanze” : Patty Pravo, nuove accuse riguardanti le voci su Mia Martini. Il comunicato stampa della cantante veneziana: “Prendo le distanze, ora come allora. Pronta a querelare” A pochi giorni di distanza dal successo del film Io Sono Mia, trasmesso da Rai Uno, Patty Pravo è tornata al centro di alcune scomode voci riguardanti il suo rapporto con […] L'articolo Patty Pravo, nuove accuse riguardanti Mia Martini: “Prendo le ...

Patty Pravo : "Su di me e Mia Martini falsità - ora querelo" : Sull'onda del successo del film 'Io sono Mia', prima al cinema e poi in onda su Rai Uno, la storia e l'arte di Mia Martini sono tornate prepotentemente alla ribalta. Addirittura anche su Spotify i ...

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io sono Mia : 'Che roba è. Non bastavano le offese in vita?' : Parole pesantissime su Io sono Mia , la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia , dove premette: 'Non ...

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io sono Mia : "Che roba è. Non bastavano le offese in vita?" : Parole pesantissime su Io sono Mia, la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia, dove premette: "Non si può raccontare di anime ferite a meno che tu non sia ferito quanto loro. Nelle due ore circa di Io s

Marino Bartoletti : "Commosso per Mia Martini" : Marino Bartoletti si lascia andare all'emozione e alla commozione su Facebook. Dopo aver visto in tv la fiction che ripercorre la vita di Mia Martini, commenta sui social il film con Serena Rossi: 'Io ...

Mia Martini - Serena Rossi e la brutale accusa : 'Io sono Mia? Chi ha sbagliato. E adesso...'. Fa i nomi : Per la Rai, un trionfo. Si parla di Io sono Mia , la fiction su Mia Martini , che ha incassato 7,7 milioni di telespettatori per uno share del 31% su Rai 1 . La protagonista che interpreta la mitica e ...

Mia Martini - Serena Rossi e la brutale accusa : "Io sono Mia? Chi ha sbagliato. E adesso...". Fa i nomi : Per la Rai, un trionfo. Si parla di Io sono Mia, la fiction su Mia Martini, che ha incassato 7,7 milioni di telespettatori per uno share del 31% su Rai 1. La protagonista che interpreta la mitica e sfortunata cantante è Serena Rossi, che intervistata al Corriere della Sera parla dell'opera. Si aspet

Mia Martini - il crollo emotivo di Marino Bartoletti : "Mi viene da piangere" : Marino Bartoletti ricorda con dolore Mia Martini. "Non chiedetemi di commentare la fiction in sé, né di scrivere cose lucide, obiettive o documentate", dice della fiction Io sono Mia, "io mi tengo l’emozione, la commozione, lo sconcerto, il dolore, ma in fondo anche la gioia e la riconoscenza che h

“Non li perdono! Certe cattiverie…”. Leda - la sorella di Mia Martini senza pietà : Da quando è andato in onda il film “Io sono Mia”, biopic della celebre cantante scomparsa a 47 anni il 12 maggio 1995, tutti parlano di Mia Martini. Della sua vita, dei suoi dolori, delle sofferenze, delle cattiverie che il mondo dello spettacolo le ha riservato costringendola a un’esistenza di emarginazione nonostante le sue doti canore al di sopra di tutti. “Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente”, ...