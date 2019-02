Merkel va all' attacco dell' America di Trump | Sta mandando il mondo in mille

L'asse Merkel-Macron si allarga a Sanchez. E l'Italia rimane isolata : Prove di riassetto europeo. O forse qualcosa di più. L'uscita imminente e definitiva di Londra dall'Unione e il ruolo di guastafeste anti-tutti scelto dal governo gialloverde per l'Italia stanno spingendo gli altri pesi massimi dell'Ue a cercare nuovi equilibri escludendo il Regno Unito e il nostro Paese. E così - lo racconta con la dovuta enfasi il quotidiano spagnolo El Paìs - l'ormai storico asse strategico franco-tedesco si allarga a un ...

Germania - l’ultima Merkel si scopre ambientalista (anche per motivi politici) : entro il 2038 stop alle centrali a carbone : Il quarto e ultimo governo guidato da Angela Merkel, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita della Germania dall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ...

Fuorionda di Conte alla Merkel : «Salvini è contro tutti» : «Salvini è contro tutti». Sono le parole del premier Giuseppe Conte in un colloquio avuto con la cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei lavori del vertice di Davos...

Sea Wach - la Spagna innesca la vendetta di Macron e Merkel : "Via i fondi all'Italia" : Eccola, la "solidarietà europea" nei giorni caldissimi del caso Sea Watch. Per anni e anni l'Italia ha accolto ogni anno centinaia di migliaia di immigrati dall'Africa, senza ricevere pressoché alcuna assistenza da parte della Ue e vedendosi respinti al mittente la maggior parte dei tentativi di ric

GILET GIALLI/ Alle europee saranno l'opposizione che salva l'Ue di Merkel e Macron : In Francia rappresentano la rivolta di popolo contro il re. Ma sono "multitudinari": fanno politica senza avere programmi per cambiare società o istituzioni

Conte alla Merkel : "M5S in sofferenza" : Il premier Giuseppe Conte rivela ad Angela Merkel che Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sono in seria difficoltà perché i sondaggi danno i grillini in deciso calo, al contrario dell'alleato di governo. La Lega di Matteo Salvini continua a crescere, fagocitando consensi.Il M5s in vista dell'avvicinarsi delle elezioni europee di primavera sta cercando di riguadagnare terreno puntando a marcare le differenze con il Carroccio a cui in questi ...

Sophia - la Merkel tiene le navi in porto : "Noi messi da parte dall'Italia" : Gli occhi sono puntati sulla missione Sophia il cui mandato è stato prorogato fino al 31 marzo. Ad oggi le operazioni di lotta ai trafficanti al largo della Libia andranno avanti con la partecipazione dei tedeschi malgrado la decisione di Angela Merkel di non sostituire la fregata. "Non è questione di partecipazione - fa trapelare una fonte europea all'agenzia LaPresse - la Germania continuerà a partecipare all'operazione e nulla indica che non ...

Angela Merkel - schiaffo all'Italia : addio alla missione Sophia : Dopo la fregata Augsburg, nessuna nave della marina tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia. Questo è quanto afferma un portavoce del ministero della Difesa della Germania. Berlino, insomma, sarebbe intenzionata a sospendere la partecipazione all'operazione Sophia, lo spiegamento navale

"Merkel lascia la missione Sophia". È giallo sul ritiro tedesco : Dopo la fregata Augsburg, nessuna nave della marina tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia. A dirlo è un portavoce del ministero della Difesa di Berlino. La Germania, quindi, sospende la partecipazione all'operazione Sophia, lo spiegamento navale dell'Ue per contrastare la tratta di esseri umani nel Mediterraneo. Il motivo di tale decisione? La linea "dura" - a loro dire - del governo giallo verde sul tema dell'immigrazione. La ...

Schiaffo della Merkel all'Italia! Lascia la missione Sophia : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei migranti dalle navi. Dopo la fregata Augsburg, nessuna nave della marina tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia. A dirlo è un portavoce del ministero della Difesa di Berlino. La Germania, quindi, sospende la partecipazione all'operazione Sophia, lo spiegamento ...

Trattato di Aquisgrana - fischi e urla all'arrivo di Merkel e Macron : Al loro arrivo, davanti alla sede del Municipio, soltanto grida e contestazioni. Probabilmente anche da parte di una delegazione di Gilet gialli. Erano in diverse decine a fischiare i due leader europei. Che, oggi, 56 anni dopo quel 22 gennaio 1963, hanno firmato il Trattato di Aquisgrana, che ripropone l'amicizia tra il Paese di Angela Merkel e quello di Emmanuel Macron.Ed è proprio nelle prossime ore, infatti, che Francia e Germania sigleranno ...

Fischi e urla sul rinsaldato asse franco-tedesco. Proteste alla firma del trattato di Aquisgrana tra Merkel e Macron : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benvenuto ad Aquisgrana agli ospiti della cerimonia della firma del trattato che rilancia l'amicizia franco-tedesca e corrobora la collaborazione fra i due partner.Durante i saluti, sullo sfondo, si sono levati Fischi e urla di protesta di una manifestazione di piazza.Merkel ed Emmanuel Macron firmeranno oggi il trattato che rilancia quello dell'Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e Konrad ...

Caos Brexit - Merkel : «C’è tempo per negoziare». Ma Bruxelles : «No modifiche all’accordo» : La cancelliera in soccorso della leader britannica all’indomani della disfatta in Parlamento, prima del voto di fiducia di stasera

Brexit - la Merkel tende una mano alla May - Gelo Ue : 'Non si rinegozia' : "Abbiamo ancora tempo per trattare ma ora Theresa May deve fare una proposta". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la bocciatura della Brexit da parte del Parlamento britannico . "...