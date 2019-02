Tayor Mega - frecciatina a Corona e Marina La Rosa : Briatore? “Non voglio parlarne” : Taylor Mega dopo l’Isola dei famosi: la frecciatina a Marina La Rosa Taylor Mega, con la sua breve ma intensa permanenza in Honduras, è stata una delle protagoniste più chiacchierate di questa Isola dei Famosi. L’ex naufraga, intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), è tornata […] L'articolo Tayor Mega, frecciatina a Corona e Marina La Rosa: Briatore? “Non voglio ...

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi a Marina La Rosa : 'Te ne esci con delle battute ignoranti' : Le nomination, alcune volte, possono scatenare feroci polemiche tra i naufraghi ed è ciò che è successo all'Isola dei Famosi tra Yuri Rambaldi e Marina La Rosa. L'ex 'gatta morta' della storica prima edizione del Grande Fratello ha osservato come abbiano fatto il suo nome perché ama fare delle battute, avendo un umorismo noir che non viene sempre capito da tutti. Yuri Rambaldi sente che la provocazione è indirizzata verso di lui e allora replica ...

Marina La Rosa : marito - età e vita privata. Cosa fa oggi : Marina La Rosa: marito, età e vita privata. Cosa fa oggi Chi è Marina La Rosa e vita privata Tra i nomi che compongono il cast per l’Isola dei famosi 2019 c’è anche quello di Marina La Rosa. La famosa showgirl, diventata nota per essere entrata nelle case degli italiani grazie al Grande Fratello, ne ha fatta di strada dopo la fine del suo primo reality. Scopriamo di più, allora, sul conto di Marina. Marina La Rosa: chi ...

Isola del Famosi 2019 - si spoglia e palpeggia un’altra naufraga. Jo Squillo e Marina La Rosa furiose : Yuri Rambaldi, naufrago di questa edizione de L’Isola dei Famosi, ha dato vita a un “siparietto” hot che non è piaciuto affatto a Jo Squillo perché poco rispettoso dei diritti delle donne. Durante i festeggiamenti per il compleanno di Bettarini infatti, il ragazzo ha ballato con Sarah Altobello palpeggiandola. La ragazza ha detto che “è stata una ragazzata ma quelli l’hanno presa troppo sul serio”. Chi sono ...

Isola dei famosi - Yuri sotto accusa : Marina La Rosa e Jo Squillo contro di lui : Isola dei famosi, Yuri sotto accusa: il balletto che non è piaciuto a Marina La Rosa e Jo Squillo La fame e il nervosismo sta iniziando ad avere la meglio a l’Isola dei famosi. Tra i naufraghi, difatti, stanno iniziando a sorgere le prime discussioni e incomprensioni. Oggi per esempio, come abbiamo visto durante il […] L'articolo Isola dei famosi, Yuri sotto accusa: Marina La Rosa e Jo Squillo contro di lui proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2019/ Nel cast Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi! Marina La Rosa in crisi : Isola dei Famosi 2019: Marina La Rosa verso una nuova nomination? Intanto dopo gli ultimi addii arrivano nel cast Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi!

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi svogliato. Marina La Rosa lo rimprovera : Marina La Rosa non sopporta Yuri Rambaldi e sbotta all’Isola C’è tanta tensione a Cayos Cochinos per la fame. La macchina del riso ha acceso di nuovo polemiche nel gruppo della Ciurma a L’Isola dei Famosi. Come nei giorni passati, Yuri Rambaldi continua a non aiutare i suoi compagni e a infischiarsene delle richieste da parte del gruppo. Marina La Rosa, che sembra non aver abbandonato per niente le vesti di leader, è davvero ...

Alda D'Eusanio dà i voti - al veleno - ai naufraghi sull'Isola dei Famosi : 'Il maschio alfa è Marina La Rosa!' ESCLUSIVO : Alda D'Eusanio è opinionista fissa nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi insieme con Alba Parietti , FOTO ESCLUSIVE , . I suo commenti sono sempre velenosi, ma in diretta tv, a volte, si deve un ...

“Isola dei famosi” - quelle strane tenerezze tra Marina La Rosa e Ghezzal prima della separazione : prima della terza puntata, Marina La Rosa e Ghezzal erano compagni di Ciurma. I due hanno goduto di momenti di intimità in spiaggia in riva al mare. Ma dopo la diretta di domenica 3 febbraio si sono “separati”: l’ex calciatore ora è nei Pirati grazie alla scelta del leader Maddaloni.

Francesca Cipriani lascia l'Isola dei Famosi - è lite con Marina La Rosa : Francesca Cipriani, classe 1984, nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2006, a La pupa e il secchione e altre produzioni, si era unita ai naufraghi dell'Isola dei Famosi VIP in occasione della seconda puntata. In realtà già il suo arrivo non è stato dei più felici, avendo mandato il mago Otelma in infermeria durante un gioco, qui potrete vedere il video. Errore sicuramente non intenzionale, ma che già aveva fatto accendere qualche ...

Isola - scoppia la lite con Marina La Rosa : Francesca Cipriani furiosa si ritira : La soubrette ha deciso di dire basta dopo una lite con la collega: il reality perde così non uno, ma ben due ‘pezzi’ già...

Isola dei famosi - crisi di nervi di Francesca Cipriani : abbandona il reality e insulta Marina La Rosa : Una serata piena zeppa di ritiri per l' Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi : anche la 'polena' Francesca Cipriani abbandona il reality, decisione comunicata nel corso della terza diretta. Arrivata ...

Anche Francesca Cipriani lascia l'Isola. E si vendica di Marina La Rosa : Francesca Cipriani abbandona l'Isola dei Famosi. La prezzemolina è sbarcata in Honduras solo giovedì, ma ha accusato subito una crisi isterica che Marina La Rosa ha stigmatizzato con durezza: "Era ...

Isola dei Famosi 2019 - Francesca Cipriani si ritira : «Marina La Rosa è una strega» : di Ida Di Grazia Dopo John Vitale anche Francesca Ciprian i sceglie di ritirarsi abbandonando così a sorpresa la terza puntata l' che abbiamo seguito in diretta su . In questi giorni la Cipriani ha ...