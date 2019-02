Manuel | il papà | «Sta meglio Presto in unità spinale»

Manuel Bortuzzo - il papà : "È tanto forte - tornerà in acqua" - : Parla il padre del nuotatore colpito in una sparatoria. Intanto il gip ha convalidato i fermi di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del ferimento: "Hanno sparato per uccidere"

Manuel Bortuzzo - il papà : “È tanto forte - tornerà in acqua” : Manuel Bortuzzo, il papà: “È tanto forte, tornerà in acqua” Parla il padre del nuotatore colpito in una sparatoria. Intanto il gip ha convalidato i fermi di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del ferimento: “Hanno sparato per uccidere” Parole chiave: ...

Il papà di Manuel : "E' forte - tornerà in piscina" : "Risponde a tutti gli amici di piscina dicendo che lui tornerà in acqua, farà più fatica a prenderli, ma li prenderà". Lo dice il papà di Manuel Bortuzzo a 'Non è l'arena' su La7. "Questa mattina ho ...

Manuel Bortuzzo - il papà del nuotatore : 'Ha riconosciuto chi gli ha sparato' : Ai due fermati per il ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo , è contestata dai pm il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai motivi abietti. È quanto ricostruisce l'Ansa, ...

Franco Bortuzzo a "Chi l'ha visto?" : la lezione di vita del papà di Manuel : Ospite di Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto?" su RaiTre, il padre di Manuel Bortuzzo - il nuotatore di 19 anni ferito...

Manuel Bortuzzo – Papà Franco ha parlato al figlio della paralisi - lo straziante racconto : “è stato forte - non ha pianto” : Il padre di Manuel Bortuzzo ha svelato al figlio le conseguenze del colpo di pistola subito: la reazione del nuotatore raccontata da Papà Francesco Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte di sabato mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. Il nuotatore, che si allenava prima dell’aggressione con atleti del calibro di Paltrinieri, come riferito dai medici dell’ospedale San Camillo di Roma, ha ...

Manuel Bortuzzo sa della paralisi. Il papà : «Non ha pianto - è stato forte. Mi ha detto : non sento più niente» : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito a colpi di pistola a Roma, sa della paralisi e della probabilità che possa non tornare più a camminare. A dirglielo è stato il...

Papà : Manuel sa non camminerà - non piange : 17.37 "Ha detto 'mi sento mancare la parte sotto'.Gli abbiamo spiegato che la parte sotto non dialoga con la parte sopra.E' consapevole.E'una persona forte. Non ha pianto". "Gli abbiamo detto che non ha più possibilità motorie".Così il Papà di Manuel Bortuzzo al "Corrieretv" Gli è stato detto che "andrà in centri specializzati, con ottime possibilità di migliorare la sua vita. Certo non si possono fare miracoli.Ma ci sono scienze che studiano ...

Manuel Bortuzzo - l'ultimo sms prima del dramma : 'Papà - sto con Martina'. Ora rischia la paralisi : 'Con ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all'Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci ...

Il papà di Manuel Bortuzzo : "A Roma si rischia la vita per niente. Chi sa qualcosa parli" : "Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, non sarebbe successo". A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il ventenne giovane promessa del nuoto ferito gravemente in strada ieri a Roma.Il signor Bortuzzo ha lanciato un appello ai microfoni di Chi L'Ha ...

