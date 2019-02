L' Unione Europea è un progetto politico elitario | fallimentare | figlio di un' analisi

Trump all'Unione Europea : 'Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo' : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. 'G li Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno catturato in ...

Trump all'Unione Europea : 'Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo' : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. 'G li Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno catturato in ...

Trump all'Unione Europea : «Processi 800 combattenti Isis catturati dagli Usa o li liberiamo» : Ultimatum di Donald Trump all'Unione Europea. «Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che hanno...

Soros : 'Unione Europea mi ricorda URSS sull'orlo del collasso - vinceranno i sovranisti' : Sono parole destinate a far discutere quelle rilasciate da George Soros sulla situazione odierna dell'Unione europea. Secondo l'opinione del famoso magnate della finanza il sogno di un'Europa unita sarebbe a un passo dal collasso definitivo, e alle prossime elezioni ci sarà il definitivo avvento delle destre sovraniste. Soros: 'L'Europa diretta verso l'oblio, rischia la fine dell'Unione Sovietica' George Soros notoriamente è un personaggio che ...

Riforma copyright - raggiunto l'accordo nell'Unione Europea - : Intesa tra Parlamento, il Consiglio e la Commissione Ue sulla nuova normativa sul diritto d'autore, che garantisce maggiori diritti e una remunerazione maggiore a editori, artisti e autori. Tajani: "...

È stato approvato l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Singapore : Era in discussione da quasi dieci anni e prevede la rimozione di quasi tutte le barriere tariffarie entro cinque anni

F1 - Ferrari nell’occhio del ciclone per il brand Mission Winnow : interviene anche l’Unione Europea : Dopo le indagini avviate dalle autorità australiane, l’Unione Europea vuole vederci chiaro sul rapporto tra la scuderia di Maranello e la Philip Morris Una situazione che fa discutere, nonostante i diretti interessati continuino a sottolinearne la completa liceità. La sponsorizzazione di prodotti legati al fumo in Formula 1 è vietata dal 2003 con la direttiva numero 33, per questo motivo il brand ‘Mission Winnow’ legato ...

Conte al Parlamento europeo : "Il seggio Onu vada all'Unione Europea e non a uno degli Stati membri" : Il premier a Strasburgo: "Nessuno Stato membro europeo può da solo giocare un ruolo significativo. L'Unione europea deve muoversi in modo coordinato e deve parlare con una sola voce". E aggiunge: "Il problema Ue è la mancanza di soluzioni, non dissidi bilaterali"

“RescUE” - il nuovo meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea : L'ha approvato il Parlamento Europeo oggi e dovrebbe entrare in azione entro la prossima stagione estiva

Theresa May dice no alla proposta di Corbyn di rimanere nell'Unione doganale europea : Theresa May ha respinto formalmente la mano tesa dal partito laburista per cercare un compromesso su Brexit. Negli scorsi giorni, il leader socialista Jeremy Corbyn aveva presentato al premier britannico una lettera in cui venivano esplicitate le condizioni per ottenere il loro appoggio per l'approvazione del piano di uscita dall'Europa, ma oggi la sua proposta è stata ufficialmente rifiutata....Continua a leggere

Chiara Ferragni - prove sexy in lingerie per San Valentino con Fedez. E diventa marchio dell'Unione Europea : Chiara Ferragni fa le prove per San Valentino e infiamma i suoi fan su Instagram che hanno raggiunto il numero di 16 milioni. Lo fa indossando lingerie rossa fiammante e in posa super sexy. La...

Chiara Ferragni - prove sexy in lingerie per San Valentino con Fedez. E diventa marchio dell’Unione Europea : Chiara Ferragni fa le prove per San Valentino e infiamma i suoi fan su Instagram che hanno raggiunto il numero di 16 milioni. Lo fa indossando lingerie rossa fiammante e in posa super sexy. La fashion blogger sposa di Fedez domani darà il via alla sua due giorni di makeup masterlcass ma prima di partire ha deciso di mostrare ai suoi follower cosa proporra a suo marito per il 14 febbraio. E in contemparanea il marchio Chiara Ferragni è diventato ...

Rapporto CELAG sulle sanzioni di Stati Uniti ed Unione Europea al Venezuela : i numeri di un massacro : ... 19,2 miliardi, , più quello che il paese ha dovuto pagare ogni anno in media corrispondente al debito estero , 3,3 miliardi, , possiamo concludere che l'economia e la società hanno subito un'...

Unione Europea - Armao eletto presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità : La questione dell'insularità era riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione, prima della riforma del 2001, poi é progressivamente scomparsa dell'agenda politica, nello stesso tempo, le ...