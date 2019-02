Lombardia e autonomia | si pensa al superticket e a deleghe sulla cultura | M5S dubbioso

Cosa chiedono con l'autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L'Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del ...

Cosa chiedono con l'autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L’Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del Consiglio e che dovrebbero inaugurare il percorso per raggiungere la cosiddetta autonomia differenziata.

Lombardia - Veneto - Emilia-Romagna : messa così - l’autonomia è una secessione : Fra le macerie che il governo giallobruno lascerà sul terreno, dai dati macroeconomici spaventosi al baraccone ingestibile come il reddito di cittadinanza, potrebbe esserci la famosa autonomia rafforzata delle tre regioni che da sole fanno più del 40% del Pil italiano: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Sostenere che consentire loro di trattenere una quota molto alta di tasse e tributi non penalizzerebbe il resto del Paese è semplicemente ...

Autonomia : Lombardia - Veneto ed Emilia? “Penalizzate rispetto alle Regioni ricche in Ue : poca spesa pubblica e molte tasse” : Tutte le cifre del rapporto economico tra Stato e Regioni. Le hanno fornite, alla vigilia del cruciale appuntamento della bozza governativa di accordo sull’Autonomia le Cna di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno affidato al centro studio Sintesi l’incarico di redigere l’annuale rapporto dell’Osservatorio economico e territoriale. Quest’anno è titolato “Autonomia per lo sviluppo” e sostiene la tesi che le ...

Autonomia Lombardia e Veneto : le novità per la scuola : Torniamo a parlare dell’Autonomia delle regioni Lombardia e Veneto. Le nuove bozze delle regioni presentano delle novità per quanto riguarda l’istruzione. Andiamo ad analizzare i punti di interesse. Docenti neo-assunti e DS Secondo l’ultima bozza, i Dirigenti Scolastici diventerebbero da subito dipendenti regionali. Analoga sorte per docenti neoassunti e supplenti. Docenti di ruolo Per i docenti di ruolo inizialmente era stato ...

Erika Stefani : "Testo sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...

SCUOLA/ Autonomia differenziata - Lombardia e Veneto puntano al modello trentino : Regionalizzazione della SCUOLA, Autonomia differenziata, il nodo delle risorse, i punti della Costituzione: quello che c'è da sapere

AUTONOMIA/ Il giurista : le Regioni del Sud seguano la strada di Lombardia e Veneto : L'accordo sull'AUTONOMIA differenziata non c'è: sono troppe le questioni aperte tra Lombardia, Veneto e ministeri sulle funzioni da trasferire

In Calabria la spesa pubblica pesa sul Pil il doppio che in Lombardia - I nodi dell’«autonomia» in arrivo : In Calabria il peso della spesa pubblica sul Pil è doppio rispetto a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Ma i risultati di questa spesa, dalla sanità alle infrastrutture, sono imparagonabili, e i conti delle amministrazioni territoriali, dai Comuni alle aziende sanitarie, ballano spesso sull’orlo del default...

Autonomia Lombardia e Veneto : docenti assunti dalle regioni : Le regioni Lombardia e Veneto hanno avviato nel 2018 un percorso di negoziazione con il Governo per il riconoscimento di maggiore Autonomia. Alla base delle richieste vi è l’articolo 116 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario possono gestire direttamente diverse tipologie di funzioni con risorse certe, altrimenti svolte dallo Stato. Tra le competenze che queste regioni potranno esercitare, c’è quella relativa alla ...

