LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | risultati 17 febbraio | in campo Perugia per la

LIVE Modena-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : derby di fuoco che vale la qualificazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, il derby italiano mette in palio una posta elevatissima: Civitanova è già certa del primo posto e della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ma vuole vincere per essere testa di serie ...

LIVE Dinamo Mosca-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : umbri per mettere in cassaforte la qualificazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Perugia, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils, dopo aver vinto la Coppa Italia, tornano in campo in Europa per blindare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: i ragazzi di Lorenzo Bernardi vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di conquistare matematicamente il primo posto nella ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : 3-2 - apoteosi dei Block Devils! Rimonta stellare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al tie-break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : 1-2 - i Block Devils riaprono la partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : 0-2 - Lube scatenata! Block Devils imballati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : 0-1 - la Lube sorprende i Block Devils : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...

LIVE Perugia-Civitanova - Finale Coppa Italia volley 2019 in DIRETTA : sfida tra corazzate per il trofeo - Leon contro Juantorena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena l’atto conclusivo del torneo, le due corazzate sono pronte ad affrontarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: i Block Devils vanno a caccia del secondo sigillo consecutivo, la Lube cerca la sesta apoteosi della sua storia (l’ultima nel 2017). Le due squadre si sono ...

LIVE Finale Coppa Italia volley - Perugia-Civitanova in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tutto pronto questa sera per l’atto conclusivo delle Final Four della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova si affronteranno nella replica della sfida che lo scorso anno aveva visto la vittoria degli uomini di Lorenzo Bernardi. Due semifinali profondamente diverse per le due formazioni nella giornata di ieri: gli umbri hanno superato ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al tiebreak! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda Semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama Italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena. Sarà la ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 1-2 - torna avanti la formazione marchigiana : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda Semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama Italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena. Sarà la ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 0-1 - il primo set è della formazione marchigiana : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda Semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama Italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena. Sarà la ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 0-0 - Vettori e Giannelli sfidano Juantorena e Sokolov : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda Semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama Italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena. Sarà la ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Vettori e Giannelli sfidano Juantorena e Sokolov : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda Semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama Italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena. Sarà la ...