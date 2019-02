L’Inter batte la Samp e riconsolida il terzo posto. : Nel posticipo delle 18 allo Stadio Meazza i nerazzurri superano la Sampdoria per 2-1 tornando così a più quattro sul Milan, vittorioso ieri sera a Bergamo. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, da metà della ripresa si susseguono emozioni: in sei minuti si registrano infatti i tre gol della pa

Inter - Andersen resta nel mirino : ecco la carta per battere la concorrenza di Juve e club inglesi : L' Inter continua a monitorare la situazione di Joachim Andersen . La Gazzetta dello Sport spiega che il club nerazzurro punta sugli ottimi rapporti con la Sampdoria per superare la concorrenza di Juventus , Tottenham e Manchester United .

Salviette per bambini contaminate da un batterio periocoloso : disposto il ritiro [MARCA e LOTTI InterESSATI] : Un batterio pericoloso è stato riscontrato in un tipo di Salviette per bambini pelli sensibili. Si tratta del batterio patogeno del genere Burkholderia cepacia: originariamente classificato nel genere Pseudomonas, il germe, caratterizzato da elevata complessità tassonomica, è attualmente inquadrato in un genere a parte denominato Burkholderia. “Carrefour sta richiamando a scopo precauzionale un lotto di Salviette PELLI SENSIBILI per la ...

Coppa Italia Primavera : l'Atalanta batte il Torino - colpo Fiorentina in casa Inter : Pomeriggio di bel calcio giovanile, con le gare di andata delle due semifinali della Coppa Italia Primavera che mettevano di fronte alcune delle migliori espressioni della categoria. Atalanta-Torino e ...

Bologna - Mihajlovic : "So come battere l'Inter - dipenderà da noi" : "Manca un po' di intensità ma ho fiducia: i ragazzi hanno inteso il mio modo di vedere il calcio". Così si è espresso Sinisa Mihajlovic alla vigilia della gara con l'Inter nella sua seconda esperienza ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani abbatte il Mago Otelma a colpi di seno : diretta Interrotta : Un arrivo col botto quello del Divino Otelma e di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi. Un approdo in Honduras che ha lasciato il segno. I due nuovi naufraghi nel corso della prova ricompensa dovevano colpire uno scafo lanciando delle finte polpette. Il povero Otelma, a causa dell'esuberanza dell

MotoGp – La convivenza con Iannone e la sfida Interna in casa Honda - Aleix Espargaro scoraggia Lorenzo : “impossibile battere Marquez con la stessa moto” : Aleix Espargaro pronto alla stagione 2019 di MotoGp: lo spagnolo dell’Aprilia scoraggia Jorge Lorenzo Aleix Espargaro non si ferma mai: il pilota spagnolo dell’Aprilia si sta preparando alla stagione 2019 di MotoGp con tantissimo sport. Non solo sessioni in palestra per Alex, ma anche tanto sci e molte scampagnate in bicicletta. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha solo la MotoGp nel cuore: “la moto è la mia vita, il mio ...

Il Torino batte l'Inter - decide gol di Izzo : Sconfitta per l'Inter in casa del Torino. All'Olimpico finisce 1-0. A decidere la partita è un colpo di testa di Armando Izzo al 35' del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri provano a reagire ma il ...

Barella Inter - i nerazzurri sono convinti di poter battere la concorrenza : Barella Inter – Beppe Marotta starebbe guardando già oltre questa sessione di calciomercato. L’amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro sarebbe infatti concentrato sui big da inserire nella prossima stagione nell’organico della squadra. Per questa ragione numerosi media danno praticamente per fatto l’ingaggio a parametro zero di un top player assoluto, quale è il difensore […] L'articolo ...

HP richiama le batterie di 15 notebook a rischio di surriscaldamento. Ecco i modelli Interessati e che cosa fare : Se avete un notebook di HP acquistato fra dicembre 2015 e aprile 2018, collegatevi a questa pagina ufficiale e seguite la procedura indicata per controllare che la vostra batteria sia esente da problemi. Il produttore statunitense, infatti, ha avviato una procedura di richiamo ufficiale per 15 modelli di portatili delle famiglie ProBook, ZBook, Pavilion, Envy, x360 e HP 11. Il rischio riguarda il possibile surriscaldamento delle batterie. Non è ...