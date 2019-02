Le Gravi Accuse del Divino Otelma a L’Isola Dei Famosi!

gossipnews.tv

: @Nella__Senti @MarcoTastardi @kisimaio Secondo me si creerebbe un precedente pericoloso. Si, è vero che sicurament… - Elisabettadd : @Nella__Senti @MarcoTastardi @kisimaio Secondo me si creerebbe un precedente pericoloso. Si, è vero che sicurament… - dgroupsa1 : RT @ElMachoAguero: @dedicafestival @bottegaerrante1 Gioconda Belli è terrorista e creatrice di atti di odio e divisione in famiglie nicarag… - edwinlopez150 : RT @ElMachoAguero: @dedicafestival @bottegaerrante1 Gioconda Belli è terrorista e creatrice di atti di odio e divisione in famiglie nicarag… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Incredibile, ma vero! Ildopo aver avuto un incidente in Honduras, accusa la produzione de L’Isola DeiSentite che cosa gli avrebbero fatto!Pochi giorni fa, Barbara D’Urso, ha annunciato in uno dei suoi programmi, che avrebbe letto in diretta la lettera Shock scritta dal. Tutti sanno che l’artista è approdato da poco in qualità di Polena, all’Isola Dei famosi. Durante una prova ricompensa però l’uomo è stato spinto da Francesca Cipriani e la caduta a terra è stata inevitabile. Lo stesso è stato prontamente soccorso dagli addetti ai lavori, poi di lui non si è saputo più nulla.La conduttrice napoletana poche ore fa ha riferito ai suoi fedeli telespettatori di aver letto la missiva indirizzata a lei e scritta dallo stessonella quale lui lanciava pesantinei confronti degli autori del Reality ...