Lazio | Inzaghi | Ottima gara | non meritavamo di perdere

Lazio - Inzaghi : «Sconfitta immeritata - dobbiamo chiudere prima le partite» : IL RAMMARICO DI Inzaghi - " Eravamo andati in vantaggio, poi su un tiro di Correa il loro portiere si è superato e a seguire Badelj ha colpito la traversa" ha detto a Sky Sport. " A ruota Sanabria ha ...

Lazio - Inzaghi : 'Quante assenza - ma non sia un alibi' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , parla a Sky Sport dopo il ko per per 2-1 contro il Genoa: 'Ci mancano tanti giocatori, è un dato di fatto, ma non deve essere un alibi. La squadra ha fatto un'ottima partita, non avrebbe meritato di perdere. Il ...

Lazio al minimo : Inzaghi conta gli uomini per il Genoa : La Lazio ha gli uomini contati nella settimana fondamentale per la stagione. E non è un modo di dire. Inzaghi nell'allenamento di ieri ha perso nuovamente Luiz Felipe che ha avuto una ricaduta. E qui ...

Lazio - le parole di Simone Inzaghi : “momento difficile - vi svelo tutti i nostri indisponibili” : Simone Inzaghi ha parlato in vista della gara contro il Genoa svelando tutti gli indisponibili in casa Lazio, un numero considerevole “Anche lo scorso anno abbiamo attraversato un momento difficile per quanto riguarda gli infortuni: abbiamo dieci giocatori indisponibili, ovvero Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Lukaku, Berisha, Durmisi e Leiva. Questo non deve essere un alibi perché scenderà comunque in ...

Genoa-Lazio - Simone Inzaghi : 'In dieci out per infortunio. Leiva convocato' : Torna in campo la Lazio. Lo fa dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro il Siviglia, che ne ha complicato e non poco la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: "Anche se andremo in ...

Lazio - Inzaghi : «lmmobile sta meglio - infortuni non siano un alibi» : ROMA - E' una Lazio incerottata quella che si prepara al match di campionato contro il Genoa . Nella conferenza stampa della vigilia, Inzaghi anticipa alcune scelte di formazione. Leiva e Immobile non ...

Lazio - Inzaghi : 'In dieci out per infortunio - ma con il Genoa niente alibi' : Dovrà fare di necessità virtù, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta con il Genoa, è costretto a fare i conti con l'infermeria: sono dieci i giocatori indisponibili per ...

Genoa-Lazio - probabili formazioni : per Inzaghi emergenza in ogni reparto : GENOA LAZIO probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Luigi Ferraris Genoa-Lazio, valido per la 24° giornata di Serie A. Liguri chiamati a riprendere la marcia dopo i due pareggi con Sassuolo e Bologna, la vittoria manca dall’impresa di Empoli del 28 gennaio. Lazio pronta a ripartire dopo il ko di Europa League con […] L'articolo Genoa-Lazio, probabili formazioni: per Inzaghi emergenza in ogni reparto proviene da Serie A ...

Lazio - Inzaghi : 'Avremmo meritato il pareggio. Spero di recuperare gli infortunati' : Sorpresi dall'atteggiamento del Siviglia? Assolutamente no " il commento di Inzaghi a Sky Sport - sapevamo di affrontare una squadra forte, che sfrutta bene le ripartenze. Il pareggio sarebbe stato ...

Europa League - Inzaghi : «La Lazio meritava il pareggio» : ROMA - Una gara sfortunata, ma Simone Inzaghi cerca elementi positivi nella sconfitta interna contro il Siviglia nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. ' Abbiamo preso un gol da ...

Lazio-Siviglia - Inzaghi : “gol da evitare” - le ultime sugli infortunati : Sconfitta per la Lazio nella gara di Europa League contro il Siviglia, ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo preso un gol da evitare. Sapevamo delle ripartenze del Siviglia che ci hanno messo in difficoltà ma per me siamo stati bene in campo. Potevamo però sfruttare meglio alcune occasioni. Noi eravamo un po’ a corto di uomini e sostituzioni, ho fatto dei cambi ...

Europa League Lazio - i convocati di Inzaghi per il Siviglia : out Immobile : ROMA - Sono 19 i giocatori chiamati da Simone Inzaghi per l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Siviglia : assente Immobile , recupera Luis Alberto . Presenti anche Parolo e Leiva. I ...

Lazio - Simone Inzaghi : "Molto difficile ci sia Immobile domani contro il Siviglia" : Avversario difficile, infermeria piena ed energie che cominciano a latitare per via dei tanti impegni ravvicinati. Ma la Lazio vuole lo stesso centrare la qualificazione agli ottavi di Europa League. ...

Europa League - Lazio - Inzaghi : «Immobile? Non vogliamo correre rischi» : ROMA - " Più no che sì ". Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Siviglia per i sedicesimi di Europa League e segnato così la molto probabile assenza di Ciro Immobile. ' ...