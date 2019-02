Lazio | brutte notizie per Luis Alberto | lo spagnolo costretto ad un lungo stop

Lazio - infortunio Milinkovic-Savic : arrivano brutte notizie per Inzaghi dall’infermeria : Il dottor Rodia ha reso note le condizioni di Immobile e Milinkovic-Savic, definendo anche i tempi di recupero arrivano nuovi aggiornamenti dall’infermeria della Lazio, in particolare relativi a Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. A rivelare le condizioni dei due giocatori ci ha pensato ai microfoni di Lazio Style Channel il dottor Fabio Rodia, medico sociale del club del presidente Lotito. Alfredo Falcone – LaPresse Questa le ...

Dal 31 gennaio evitiamo brutte sorprese con le rimoduLazioni TIM : nuova strada per recedere : Stiamo vivendo un periodo molto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM. Come tutti sanno, infatti, dal prossimo 24 febbraio entreranno in gioco degli aumenti per tantissime offerte in ambito mobile, con rincari destinati ad oscillare tra 0,99 euro e 1,99 euro qui in Italia. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, con alcune precisazioni doverose su un argomento che dallo scorso 21 gennaio sta facendo discutere moltissimo dalle ...

Juventus - brutte notizie per Allegri : tre defezioni importanti in vista del match con la Lazio : L’allenatore toscano dovrà fare a meno di tre giocatori importanti in vista del match contro la Lazio Tre assenze pesanti per la Juventus in vista del match contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, Cancelo e Khedira che non recupereranno in tempo per la sfida con i biancocelesti. PJANIC – LaPresse – Fabio Ferrari Questo il comunicato del club: “i ...

Lazio : Inzaghi - evitare brutte figure : ANSA, - ROMA, 12 DIC - "La prima cosa è quella di evitare brutte figure. A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure e non le vogliamo fare. Metterò in campo una squadra ...

Lazio : Inzaghi - evitare brutte figure : ANSA, - ROMA, 12 DIC - "La prima cosa è quella di evitare brutte figure. A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure e non le vogliamo fare. Metterò in campo una squadra ...