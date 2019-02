Lavoratori agricoli in provincia di Ravenna | il 95 per cento è un precario

Economia. Studio Fai Cisl Romagna : oltre il 94% dei Lavoratori agricoli in provincia è precario : Sabato 16 Febbraio 2019 Francesco Marinelli 'Nella provincia di Ravenna gli operai agricoli sono 18.910, che corrispondono al 47,7% dei lavoratori agricoli romagnoli ed al 18,9% di quelli regionali: ...

Economia. Studio Fai Cisl Romagna : oltre il 94% dei Lavoratori agricoli in provincia è precario : 'Nella provincia di Ravenna gli operai agricoli sono 18.910, che corrispondono al 47,7% dei lavoratori agricoli romagnoli ed al 18,9% di quelli regionali: la percentuale più alta dell'Emilia- Romagna a ...

Economia. Studio Fai Cisl Romagna : oltre il 94% dei Lavoratori agricoli in provincia è precario : ... che distribuiremo a tutti coloro che verranno nei nostri uffici.' Tabella riassuntiva dell'analisi condotta da FAI Cisl Romagna Economia

Matera. Sfruttamento di Lavoratori in campi agricoli del litorale jonico-lucano 14 arresti : Blitz dei Carabinieri del Comando provinciale di Matera e del Comando Tutela Lavoro. I militari hanno eseguito 14 provvedimenti restrittivi

Maltempo Sicilia - i sindacati : “ Lavoratori agricoli senza lavoro” : “In Sicilia , come nelle altre regioni colpite dai disastri climatici di ottobre e novembre, migliaia di lavoratori agricoli sono senza occupazione ne’ tutele”. Lo affermano Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sollecitando “una mobilitazione dei rappresentanti Sicilia ni di Governo e dei parlamentari eletti nella nostra Isola”. L’iniziativa, spiegano i sindacati , arriva “dopo avere inutilmente chiesto e sperato che ...

In provincia di Taranto borse di studio post laurea per figli di Lavoratori agricoli e di datori di lavoro : Taranto. In attuazione delle sue finalità istituzionali l’Ente Bilaterale FAILA_EBAT di Taranto istituisce n.10 (dieci) borse di studio del valore