Laureus World Sports Awards | dalla Vonn a Djokovic | tutto pronto per gli Oscar dello sport

sportfair

: IN TV - Oltre 200 i Paesi in tutto il mondo che seguiranno la cerimonia dei Laureus World Sports Awards - apetrazzuolo : IN TV - Oltre 200 i Paesi in tutto il mondo che seguiranno la cerimonia dei Laureus World Sports Awards - petrazzuolo : IN TV - Oltre 200 i Paesi in tutto il mondo che seguiranno la cerimonia dei Laureus World Sports Awards - lazio_magazine : IN TV - Oltre 200 i Paesi in tutto il mondo che seguiranno la cerimonia dei Laureus World Sports Awards -

(Di domenica 17 febbraio 2019), gliandranno in scena in quel di Montecarlo, sarà la 20ª edizione A Montecarlo èper la 20esima edizione dei, gli, che saranno trasmessi in tv in oltre 200 Paesi inil mondo. Negli Stati Uniti saranno trasmessiNBC, in India da Star, in Australia e in Asia da Fox. In Italia sarà possibile seguire su Skyla cerimonia di premiazione, in programma a Montecarlo, presso la Salle des Etoilesing Club. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su SkyArena, domani, lunedì 18 febbraio, alle ore 19, ma già dalle 18 collegamenti live dal Red Carpet su Sky24, che trasmetterà le interviste esclusive raccolte da Valentina Fass, per non perdersi neanche un attimo della marcia di avvicinamento alla più prestigiosa premiazione dia ...