Latte | Coldiretti | serve clausola garanzia in bozza accordO

Latte - Coldiretti : SOS pastori - domani il primo “Pecorino day” : Per sostenere i pastori ed il loro difficile lavoro arriva il primo “Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori e degli allevatori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, dove tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal Latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. A partire dal mercato di Campagna Amica a ...

Latte - Prandini (Coldiretti) : “Lavoriamo per chiudere la trattativa” : “Lavoriamo per chiudere la trattativa che è la cosa più importante per restituire serenità alle famiglie e alle aziende”. E’ quanto afferma Ettore Prandini, Presidente della Coldiretti, dopo il vertice a Roma con il vice premier Matteo Salvini ed il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio sui problemi della pastorizia sarda e il prezzo del Latte per il pecorino che è stato riaggiornato. “Ribadiamo – afferma Prandini – ...

Latte - Coldiretti : “Importanti risposte sul commissariamento del Consorzio” : “Importanti risposte sono arrivate sul commissariamento del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano e sui sostegni per le perdite economiche ma valutiamo positivamente anche l’accelerazione dei tempi con l’incontro di giovedì prossimo al Viminale per affrontare concretamente la tragedia dei pastori sardi. Siamo grati anche per l’impegno ad intervenire rapidamente sulla grave crisi che sta travolgendo gli olivicoltori della Puglia colpiti dal ...

Latte : Coldiretti Veneto - esasperazione allevatori sardi è la nostra (2) : (AdnKronos) - "Tutta la filiera regionale sviluppa un valore che supera abbondantemente i 500 milioni di euro. Esiste un polo delle Latterie (Soligo, Busche, Vicentine) che rappresenta un vero e proprio distretto a sostegno della dignità del lavoro dei produttori, calpestata invece in Sardegna dove

Latte : Coldiretti Veneto - esasperazione allevatori sardi è la nostra : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - "La protesta dei pastori sardi è anche un fatto sociale". Lo sottolinea all'Adnkronos il presidente di Coldiretti Veneto Daniele Salvagno nell’esprimere solidarietà ai colleghi imprenditori sardi impegnati "in una mobilitazione per il giusto riconoscimento del prezzo d

Roma - pastori sardi davanti a Montecitorio. Cualbu (Coldiretti) : “Versare il Latte? Ci piange il cuore - ma serve gesto forte” : “Siamo qui perché vogliamo delle risposte”. A dirlo alcuni pastori sardi scesi in piazza oggi a Montecitorio, alla manifestazione Coldiretti, per protestare contro il prezzo fissato per il latte di pecora. “Il prezzo giusto deve essere almeno un euro al litro” aggiungono. “In Sardegna – ha detto Battista Cualbu, pastore e presidente di Coldiretti Sardegna – stiamo vivendo una situazione drammatica. Non ...

Latte : Coldiretti chiede rispetto per la tragedia dei pastori sardi : “La mobilitazione continua contro un “cartello” di industrie casearie che sta costringendo alla chiusura 12 mila allevamenti di pecore in Sardegna, dove si produce circa il 97% del pecorino romano Dop“: è quanto fa sapere Coldiretti in occasione della manifestazione davanti a Piazza Montecitorio a Roma dove i pastori sardi, con il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, hanno denunciato alle Istituzioni nazionali la tragedia del ...

Prezzo del Latte - la protesta dei pastori arriva a Montecitorio. Coldiretti : in strada un milione di litri : ROMA - La protesta dei produttori di olio d'oliva e dei pastori sardi per il Prezzo del latte si estende dalle campagne alla capitale. In piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, sono arrivati ...

Latte - Coldiretti : gettato in strada un milione di litri : “Circa un milione di litri di Latte è stato lavorato per essere dato in beneficenza, dato in pasto agli animali o gettato per colpa dell’atteggiamento irresponsabile degli industriali che ha portato i pastori all’esasperazione di fronte a compensi inferiori a 60 centesimi al litro, al di sotto dei costi di produzione“: è quanto stima la Coldiretti in occasione della manifestazione davanti a Piazza Montecitorio a Roma dove i pastori ...

Prezzo del Latte - la protesta dei pastori arriva a Montecitorio. Coldiretti : in strada un milione di litri : Il 21 il tavolo col governo. Avanti le manifestazioni anche in Sardegna con il sostegno dei sindaci

Latte - Coldiretti : pastori strozzati : 11.20 "Le remunerazioni offerte non sono solo indegne e offensive per i pastori, ma anche illegali perché le norme sulla concorrenza vietano(...)qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui (...) al di sotto dei costi di produzione".Così la Coldiretti, che annuncia che domani sarà davanti a Montecitorio con i pastori sardi. Per Coldiretti occorre contrastare lo squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera ...

Latte - Coldiretti : i prezzi strozzano i pastori - sono illegali : Le remunerazioni offerte non sono solo “indegne ed offensive per i pastori ma anche illegali” perché le norme sulla concorrenza vietano “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese, ad esempio qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione“: è ...

Latte - Coldiretti : i prezzi strozzano i pastori - sono illegali : Le remunerazioni offerte non sono solo “indegne ed offensive per i pastori ma anche illegali” perché le norme sulla concorrenza vietano “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese, ad esempio qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione“: è ...

Latte - Coldiretti : niente trattativa senza giusto prezzo ai pastori : “Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all’ultimo è rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei pastori“: lo afferma Coldiretti che chiede all’associazione degli industriali che rappresenta le industrie casearie di rendere pubblico a tutti i pastori della Sardegna la propria proposta contrattuale. Il prezzo di circa 60 centesimi al litro, sostiene la ...