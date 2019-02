ilgiornale

: 'Lasciami stare, è sangue'. L'ira del migrante sui militari a Ferrara - infoitinterno : 'Lasciami stare, è sangue'. L'ira del migrante sui militari a Ferrara - marella0411 : @soleneroo 'lasciami stare, lasciami stare' o lo dico a Matteo e a papa Francesco... ???? che schifo!! - mbwManzoni : 'Lasciami stare, è sangue'. L'ira del migrante sui militari a Ferrara -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Quanto successo ieri sera intorno alle 22 è troppo fresco per non richiamare l'attenzione della politica. In mattinata Matteo Salvini pubblica un video delle proteste e commenta così l'accaduto: '...