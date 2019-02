L' arbitro donna che fa paura all' Iran si chiama Bibiana Steinhaus

agi

(Di domenica 17 febbraio 2019) L'ha i pantaloncini corti e inle donne non portano i pantaloncini corti: quindi, la partita di calcio non viene trasmessa in tv. Il clamoroso divieto della diretta di Augsburg-Bayern Monaco, anticipo della ventiduesima giornata della Bundesliga tedesca, e alla bionda direttrice di gara, Bibiana Steinhaus, può indignare, ma non può stupire davvero. È l'ennesima battaglia persa dal progresso di libertà in alcuni paesi asiatici ed africani, è la conferma di una chiusura ottusa e ignorante, è una nuova e più imperiosa spinta a vincere la guerra.Il primo a saperlo è Gianni Infantino, il presidente della Fifa, la massima organizzazione del calcio mondiale. L'11 novembre, alla vigilia della finale della Champions League asiatica aveva applaudito alla storica apertura dello stadio l'Azadi Stadium di Tehran a un centinaio di tifose donne, per la finale ...