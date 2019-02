L'arbitro donna che fa paura all'Iran si chiama Bibiana Steinhaus : L'arbitro ha i pantaloncini corti e in Iran le donne non portano i pantaloncini corti: quindi, la partita di calcio non viene trasmessa in tv. Il clamoroso divieto della diretta di Augsburg-Bayern Monaco, anticipo della ventiduesima giornata della Bundesliga tedesca, e alla bionda direttrice di gara, Bibiana Steinhaus, può indignare, ma non può stupire davvero. È l'ennesima battaglia persa dal progresso di libertà in alcuni paesi asiatici ...

Rugby : arbitro donna per Benetton Treviso : ANSA, - ROMA, 4 GEN - In un momento in cui in Italia si discute dell'opportunità di far giocare in Arabia Saudita, paese che discrimina le donne con tanto di settori separati negli stadi, arriva a ...