LaLiga Barcellona: Messi tiene lontane le madrilene

(Di domenica 17 febbraio 2019) Dopo due pareggi consecutivi iltorna al successo in campionato grazie al rigore trasformato dal suo capitano Lionel.Iltorna al successo nella Liga battendo per 1 a 0 il Valladolid di Ronaldo ”il fenomeno” dopo tre pareggi contro Valencia, Athletic Bilbao e Real Madrid in Copa del Rey. Un rigore di Lionelle(+7 dall’Atletico Madrid e a +9 dal Real) in vista delle quattro difficilissime trasferte che attendono i blaugrana a Lione, Siviglia e per due volte al ”Bernabeu”.è decisivo dal dischettoErnesto Valverde, fresco di rinnovo fino al 2020, deve fare a meno di Umtiti e Arthur e decide di non rischiare alcune pedine fondamentali come Luis Suarez, Rakitic, Coutinho, Nelson Semedo e Lenglet in vista della sfida di Champions di martedì a Lione. Si rivede Vermaelen al centro della difesa, ...