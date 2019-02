La proposta della Lega : in radio una canzone italiana ogni tre - : Il primo firmatario è Alessandro Morelli che dice: "Promuovere la musica italiana significa sostenere l'industria della cultura del nostro Paese". Il testo prevede anche una quota giornaliera del 10% ...

La proposta della Lega : 'In radio una canzone italiana ogni tre' : Il successo di Mahmood ha scatenato le polemiche, tipiche del Festival di Sanremo. 'Soldi' ha vinto risultando la migliore canzone italiana ma oggi la Lega chiede di modificare i palinsesti musicali ...

Regolarizzare la prostituzione - cosa non convince della proposta leghista : Puntuale come un orologio svizzero, anche questo mese si è riacceso il dibattito sulla legalizzazione della prostituzione in Italia. Un pilastro programmatico della Lega, che nel corso degli anni ha ribadito la necessità di Regolarizzare il fenomeno per assestare un colpo alla criminalità organizzata e garantire nuovi introiti fiscali allo Stato. “Sarà una delle prime leggi che proporremo quando saremo al governo, per allinearci a tutti i paesi ...

L'Europarlamento chiude con l'austerity : no alla proposta della Commissione di bloccare i fondi a chi non è in regola : La recente autocritica da parte di Jean Claude Juncker sull'uso di una "austerità avventata" nella crisi del debito greco non ha indotto la Commissione europea a passare dalle parole ai fatti. Oggi infatti alL'Europarlamento di Strasburgo è planata un'altra proposta di Palazzo Berlaymont sempre in linea con le politiche rigoriste. In sostanza, prevedeva il blocco dei fondi europei per i paesi non in regola con il Patto di ...

Flat tax 2019 : aumenti reddito al 15% - la proposta della Lega : Flat tax 2019: aumenti reddito al 15%, la proposta della Lega Se ne parla da circa un mese, ma presto potrebbe diventare realtà l’ipotesi di Flat tax 2019, con aliquota al 15% sui redditi incrementali. A metà gennaio Il Sole 24 Ore ne parlava come una proposta su cui stava lavorando Fratelli d’Italia, mentre a oggi la matrice sarebbe leghista, anche se metterebbe d’accordo tutto il centrodestra, visto che rientra nei piani fiscali a venire ...

Reddito di cittadinanza - può accedere solo chi ha lavorato almeno due anni : la proposta della Lega : Arrivano gli emendamenti al Reddito di cittadinanza: la Lega chiede che possa accedere alla misura solamente chi ha almeno due anni di contributi, anche se non continuativi, alle spalle. Il Carroccio punta anche a regole più stringenti per l'accesso degli stranieri, l'obbligo di svolgere il Servizio civile per gli under 28 e maggiori aiuti per i disabili.Continua a leggere

Corso truccatore : la proposta della Face Place : Sognate di diventare truccatori? Il Corso truccatore della Face Place è ciò che fa per voi. Per coloro che aspirino

Il ritardo dell'Italia sulla mobilità è sancito dalla proposta di riforma del Codice della strada : Regolarizzare il consueto, avvicinarsi all'Europa. In Commissione Trasporti alla Camera si sta parlando di questo. Nessuna rivoluzione, sebbene le dichiarazioni lo facciano intendere. Sulle modifiche al Codice della strada in materia di biciclette ciò che colpisce non è tanto quello di cui si discut

Case chiuse - arriva la proposta di legge della Lega : La Lega tenta l'ennesimo blitz per il ripristino delle 'Case chiuse'. Il Carroccio è su queste posizioni da tempi non sospetti: qualcuno si ricorderà delle firme raccolte qualche anno fa per poter ...

Flat tax al 15% sugli incrementi di reddito : la nuova proposta della Lega : La Lega di Matteo Salvini non si accontenta. Dopo aver introdotto la Flat tax al 15% per tutte le partite Iva che dall'anno di imposta 2019 (quindi sui redditi del 2018) hanno totalizzato un massimo di 65.000 euro di ricavi, alza il tiro e ora mira ad introdurre la possibilità di pagare un'imposta del 15% anche sui redditi aggiuntivi. Non solo, ma questa possibilità non verrebbe concessa solo alle imprese, ma anche alle persone fisiche. Facendo ...

Assistenza agli immigrati : il travagliato percorso della proposta di legge 'Ero straniero' : Presentata in Parlamento con 90mila firme, voleva superare la Bossi-Fini ed ora rischia di essere affossata dal decreto Salvini

Redditi aggiuntivi - flat tax al 15% Il testo della proposta della Lega : Una flat tax al 15% (Ires e Irpef) sui Redditi incrementali. E' il cuore di una proposta di legge presentata dalla Lega alla Camera a prima firma di Alberto Gusmeroli, sulla base di un'idea elaborata con Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci... Segui su affaritaliani.it

La proposta della Lega : tasse al 15% sugli incrementi di reddito : La proposta è stata messa a punto dal deputato leghista Alberto Gusmeroli, insieme ai colleghi di partito Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, entrambi sottosegretari al ministero dell'Economia, e ...

Superbollo auto - proposta di legge della Lega per abolirlo : ROMA - 'Abolire il Superbollo per le auto con potenze superiori ai 252 cavalli vapore'. È l'obiettivo della proposta di legge a prima firma del deputato umbro della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. '...