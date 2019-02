La Pro Piacenza scende in campo solo con 7 ragazzini e perde 20-0 | Figc | Insulto

Cuneo-Pro Piacenza 20-0 - la partita è una farsa : Per la cronaca, la partita si è chiusa sul 20-0 . I piacentini, anche se riusciranno a non essere esclusi dal campionato, accumuleranno una serie di penalizzazioni tali da rendere impossibile ...

Serie C - il Pro Piacenza in campo a Cuneo con 7 baby calciatori e un allenatore diciannovenne : Piacenza - È una domenica surreale quella che ha visto come protagonista il Pro Piacenza. La squadra emiliana, obbligata a tornare in campo dalla Figc e dalla Lega Pro per non incappare nella quarta ...

Cuneo-Pro Piacenza 16-0 all'intervallo - la partita è una farsa : Per la cronaca, la partita si è chiusa sul 20-0 . I piacentini, anche se riusciranno a non essere esclusi dal campionato, accumuleranno una serie di penalizzazioni tali da rendere impossibile ...

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza è un caso : 11 contro 7 e un allenatore del 2000 in panchina : Una domenica di calcio surreale in Serie C . Protagonista suo malgrado il Pro Piacenza , che si è presentato a Cuneo con soltanto 8 calciatori delle giovanili e senza lo staff tecnico. Il motivo va ...

Serie C - Cuneo-Pro Piacenza surreale : gli ospiti giocano in otto contro undici : Da tempo la Pro Piacenza vive una crisi economica profonda: istanze di fallimento, ingiunzioni dei creditori non pagati, giocatori senza stipendio, da qui la fuga dell'ex Lazio Ledesma, ingaggiato lo ...

Clamoroso Pro Piacenza - la squadra si presenta in 7 : si gioca 11 contro 7! : Incredibile quanto sta succedendo nel campionato di Serie C, è in corso una giornata molto importante per gli obiettivi delle squadre. Il Pro Piacenza si è presentato in campo con 7 calciatori e senza allenatore, la squadra è stata obbligata a scendere in campo per evitare la quarta partita senza giocare e quindi la radiazione. Alla fine nella gara contro il Cuneo si sono presentati sono 7 calciatori ed il paradosso è che la partita si sta ...

Serie C - Matera e Pro Piacenza non scendono in campo : Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie C ma non per tutti. Matera e Pro Piacenza hanno deciso di non scendere nuovamente in campo rispettivamente contro Virtus Francavilla e Virtus Entella. Per quanto riguarda il Pro Piacenza la situazione è ormai compromessa dal punto di vista economico ed è stato disposto il rinvio di tutte le partite, situazione che ormai va avanti da diverse settimane. Il Matera ...

Serie C - format da rivedere : oggi si attende l'esclusione di Matera e Pro Piacenza : In Serie C, nei tre gironi, il campionato vive il suo momento decisivo, mentre, purtroppo, i primi verdetti della stagione riguardano vicende dolorose, almeno sul piano calcistico, in quanto oggi 6 febbraio la F.I.G.C. dovrebbe ufficializzare l'esclusione dai gironi di pertinenza del Matera e Pro Piacenza....Continua a leggere

Serie C - delega per avviare l’iter per l’esclusione di Matera e Pro Piacenza : i dettagli : Sono ore caldissime per il campionato di Serie C dopo la decisione sul format della Serie B. Adesso il presidente della Figc Gravina ha chiesto e ottenuto dal consiglio federale la delega per avviare l’iter di esclusione (ex art.16 delle Noif) di Matera e Pro Piacenza dal campionato di Serie C. Come riporta anche l?Ansa è stata inoltre approvata la modifica dell’articolo 8 del codice di giustizia sportiva, con ...

Pro Piacenza - indagato il presidente : Guardia di Finanza nella sede del club : Poco fa è arrivato il comunicato sul format del campionato di Serie B, adesso una brutta notizia per il Pro Piacenza. Maurizio Pannella, presidente del club alle prese con una grave situazione economica e societaria è indagato dalla Procura di Piacenza per truffa, appropriazione indebita e falso in fatturazione. Secondo quanto riporta l’Ansa questa mattina la Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club in via De Longe per ...

Serie C - 5 società penalizzate : -26 al Matera - -4 a Cuneo e Pro Piacenza : ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 societa' di Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C , il ...

Serie C - penalizzati cinque club : Matera -26 - quattro punti a Cuneo e Pro Piacenza. Colpite anche Rieti e Reggina : Il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di ...

