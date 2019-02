ilfattoquotidiano

: La pornografia costituisce ‘una crisi di salute pubblica’? Non esageriamo, per favore - Cascavel47 : La pornografia costituisce ‘una crisi di salute pubblica’? Non esageriamo, per favore - TutteLeNotizie : La pornografia costituisce ‘una crisi di salute pubblica’? Non esageriamo, per favore -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Vediamo un po’ che dice questa signora Lisa L. Thompson, vicepresidente della Politica e della Ricerca del Centro nazionale per lo sfruttamento sessuale, ovvero colei che, utilizzando politicamente la repubblicana Michelle Udal (eletta in Arizona) ha fatto approvare in CommissioneUsa (con il voto contrario dei democratici) una direttiva che attribuisce al porno nientepopodimenoche una minaccia “allapubblica”. Vedremo che fine farà in aula questa folle idea che ritengo più una boutade per ottenere consensi da un pubblico di conservatori bigotti che non una seria proposta di legge.Allora, la Thompson (della quale la Udal ha fatto proprie le idee) sostiene, fra le altre cose, in un libercolo dal titolo The Pubblic Health Harms of pornography che “uno studio” del 2008 “condotto da studenti universitari (Chiara Sabina, Janis Wolak, and David ...