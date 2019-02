La moda italiana cresce di fatturato e conquista il podio nella classifica europea

Giovan Battista Giorgini - così nacque la moda italiana : ...grandissimo buyer Neri Fadigati Giorgini presidente dell'Archivio Giorgini salvato e consegnato all'Archivio di Stato di Firenze dalla famiglia nel 2005 e sempre oggetto di consultazioni dal mondo ...

Raoul Bova diventa Giorgio Armani. Made in Italy anni 70 - la nascita della moda italiana sbarca in TV : Per ricreare il glamour indimenticabile di quegli anni, vengono utilizzati gli abiti originali delle case di moda più prestigiose che negli anni '70 conquistarono il mondo della moda: Krizia, Missoni,...

La Vie En Blanc Atelier e Carosi Moda rappresentano l’eccellenza della moda italiana a La Borsa del Matrimonio in Italia : Torna a La Nuvola l’appuntamento con la Borsa del Matrimonio in Italia, il miglior osservatorio del settore wedding, un fenomeno che vede l’Italia tra i principali marketplace del comparto, che suscita sempre più l’interesse delle nostre eccellenze all’estero. L’appuntamento è un incontro tra domanda e offerta – esclusivamente B2B – che vede la partecipazione di oltre 70 buyer, provenienti da diverse parti del mondo In questa ...

La moda italiana fa sistema : fatturato e export in crescita : ... +0,9%, nel 2018 contro i 94,8 miliardi del 2017 per le aziende tessili, di moda e accessori italiane , con un rallentamento dovuto a quello congiunturale che ha interessato l'economia mondiale. Dopo ...

Elsa Schiaparelli - un'italiana a Parigi : gli abiti e il colore iconico che ha fatto moda : Profumo shocking di Elsa Schiaparelli Elsa Schiaparelli vs Gabrielle Chanel Donna estroversa e creativa, Elsa Schiaparelli è conosciuta nel mondo della moda non solo per il rosa shocking, ma aver ...

Com’è andata la moda maschile italiana : Foto di presentazioni e passerelle da Firenze, Roma e Milano, dove si sono viste sfilate unificate, streetwear e mostri