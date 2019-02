La ministra della Salute Grillo manda i Nas all' ospedale San Camillo a Roma

Kyenge si separa - parla il marito della ex ministra : 'Me la levo dai ma***i' : San Valentino 2019, la festa degli innamorati, non lo è stata sicuramente per l'ex ministro del Pd Cecile Kyenge che proprio nella giornata di oggi si è ufficialmente separata dall'ormai ex coniuge Domenico Grispino. Grispino, salito agli onori delle cronache per aver dichiarato di candidarsi con la Lega di Matteo Salvini, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano "La Verità" diretto da Maurizio Belpietro, in cui spiega i motivi che lo ...

Amministrative 2019 - Romagnuolo : la vittoria della lega in Abruzzo sia di monito a Campobasso e Termoli : ... rappresentano un calcio al vecchio modo di fare politica e cioè, che il cittadino elettore vuole che il proprio territorio attui una politica del buongoverno, cioè una politica del fare e non una ...

Gina Lollobrigida - nominato un amministratore di sostegno/ E' l'ex ministro Flick : gestirà i beni della diva : Gina Lollobrigida, nominato un amministratore di sostegno per gestire i beni della diva: 'Non è in grado di gestire il suo cospicuo patrimonio'.

Amministrative - Laura Stradaroli - lista civica 'Un sogno per Meldola' - presenta progetto di riqualificazione della città : ... materna, elementari e medie; una sala prove musicali per giovani talenti che ancora oggi non hanno la possibilità di spazi idonei; una struttura polivalente per spettacoli a grande respiro, ...

ministra Israele - pena di morte per l'assassino della figlia di un rabbino : La Ministra della giustizia Ayelet Shaked ritiene che meriti la pena di morte Arafat Irfaya, il palestinese sospettato di aver brutalmente ucciso giovedi' in un bosco vicino a Gerusalemme la 19/enne ...

Amministratore della Nasa annuncia : 'Ritorneremo sulla Luna entro 10 anni per rimanerci' : Jim Bridenstine, Amministratore della Nasa, ha annunciato ufficialmente che l'ente spaziale ha avviato i piani per il ritorno dell'uomo sulla Luna. Si pensa che questi saranno attuati entro i prossimi dieci anni, ma stavolta con l'obiettivo di avviare la costruzione di basi stabili sul nostro satellite. L'annuncio di Bridenstine: 'sulla Luna entro 10 anni' Mentre anche l'Agenzia Spaziale Europea inizia a guardare al ritorno sul nostro satellite, ...

La candidatura della principessa Ubolratana come prima ministra della Thailandia è stata ritirata : La candidatura della principessa Ubolratana come prima ministra della Thailandia è stata ritirata dal partito che l’aveva sostenuta, su richiesta del re. Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, 67enne sorella del re thailandese Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, si era candidata venerdì alle prossime elezioni

Matteo Salvini - lo schiaffo della ministra grillina Trenta : "I muri non servono a nulla" : Nel M5s cresce la fronda contro Luigi Di Maio, ma soprattutto contro la linea di Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione. Dopo le sparate di Alessandro Di Battista e l'eco del presidente della Camera Roberto Fico, si è aggiunta anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ancora una volta in

La voce della Politica Grottole : basta furti. L'Amministrazione installi telecamere : Esprimiamo piena solidarietà ai titolari degli esercizi commerciali di Grottole che sono stati vittime di furti nei giorni scorsi. La situazione inizia ad essere grave e non possiamo rimanere inerti ...

Italia in recessione? Anche per la ministra Trenta non c'è da preoccuparsi : "L'ottimismo è il sapore della vita" : "L'ottimismo è il sapore della vita". Con queste parole la ministra per la Difesa Elisabetta Trenta risponde a una domanda su cosa aspettarsi dall'anno appena iniziato. Com'è noto, l'Istat ha certificato l'ingresso del Paese in recessione tecnica, con gli ultimi due trimestri del 2018 che hanno segnato un rallentamento della crescita del Pil.Un dato che avrà un effetto trascinamento Anche sul tasso del Pil dell'inizio ...

Torino - “estorsione a Chiara Appendino” : indagato il suo ex portavoce. Ora è nello staff della viceministra Laura Castelli : Un ‘ricatto’ nei confronti della sindaca Chiara Appendino: voleva un nuovo lavoro oppure, stando a quanto ipotizzano i magistrati, avrebbe fatto rivelazioni compromettenti, riporta Repubblica. Una vera e propria estorsione, ipotizza la procura di Torino, quella che Luca Pasquaretta – ex portavoce della sindaca M5s del capoluogo piemontese – avrebbe fatto subito dopo la fine del suo incarico, lo scorso 5 agosto. Il ...

Caso Sissy - l’amministrazione penitenziaria avvia un’indagine sul carcere della Giudecca : Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini ha avviato una serie di accertamenti interni al carcere della Giudecca di Venezia, l'istituto di pena femminile salito agli onori delle cronache per le denunce dell'agente Sissy Trovato Mazza, morta lo scorso 12 gennaio per un colpo di pistola esploso in circostanze da chiarire.Continua a leggere

Diciotti - Dagospia : la lettera di Matteo Salvini scritta da Giulia Bongiorno - il sospetto della ministra : Non ci sarebbe Carlo Nordio , ma Giulia Bongiorno dietro alla svolta di Matteo Salvini , svolta segnata dalla lettera al Corriere della Sera in cui il vicepremier della Lega afferma che non deve ...

Tav - media francesi : “Analisi costi-benefici alla ministra Borne prima della visita al cantiere del primo febbraio” : L’analisi costi-benefici sulla Tav sarà consegnata nei prossimi giorni alla ministra francese ai Trasporti Elisabeth Borne. Secondo il quotidiano francese Le Dauphine Liberè, il documento sarà a disposizione del ministero prima della visita prevista per il primo febbraio al cantiere di Saint-Martin-la-Porte, nella regione della Maurienne. In contemporanea il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini sarà in visita al cantiere di ...