La Lega vuole la radio ' sovranista' | Emittenti trasmettano almeno una canzone

Siria - Lega : 'Jiahdista pentito resti lì - Cremona non lo vuole' : Milano, 15 feb., askanews, - La Lega chiude le porte a Samir Bougana, il foreing fighter miliziano dell'Isis che dopo essersi pentito ha espresso il desiderio di tornare a vivere in Italia, a Piadena ...

La Lega vuole che vadano a processo anche bambini di 12 anni : Arriva una legge targata Lega contro le baby gang. Firmata da tutti i deputati del partito di via Bellerio presenti nella Commissione Giustizia. Sarà incardinata a breve ed è stata richiesta anche la firma del Movimento 5 stelle. La Proposta di legge prevede di abbassare il limite dell'imputabilità da 14 a 12 anni. Al momento chi commette un reato sotto i 14 anni non viene considerato 'punibile'. Ovvero "non ...

Sondaggi - 54% degli elettori vuole governo Lega-centrodestra. Fiducia nei leader : Salvini primo - Conte secondo : Il 54% degli elettori preferirebbe una coalizione Lega-centrodestra. Per il 44% invece è meglio l’attuale governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, che stile anche la classifica dei leader più amati. In testa Matteo Salvini “che riscuote maggiore Fiducia in Italia con una percentuale del 50% degli intervistati, in crescita dell’1% rispetto alla ...

Reddito di cittadinanza - come la Lega vuole cambiare la misura : L'esame del decreto sul Reddito di cittadinanza è iniziato al Senato. Molte le proposte di modifica, tra cui anche quelle della Lega. Che con una serie di emendamenti chiede di cambiare la misura, in alcuni casi anche in maniera sostanziale. Ecco quali sono tutte le proposte del Carroccio e quali sono quelle più controverse, già contestate dai Cinque Stelle.Continua a leggere

Lega - Micciché : 'L'Arabia vuole sviluppare i rapporti con la A' : 'Sono state instaurate positive relazioni politiche e sportive con il Governo saudita, apparso determinato a sviluppare nuovi rapporti con la Lega Serie di A e con l'Italia'. Lo dice Gaetano Miccichè ...

La Lega vuole che l'oro di Bankitalia sia riconosciuto proprietà dello Stato "ma non si tocca" : "Manca una norma che dica chiaramente di chi sono le riserve auree": la questione è posta da Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio che, interviStato da La Stampa, invoca un intervento del legislatore per ovviare alla "anomalia". "Nessuno - precisa - vuole toccare le riserve auree, però è aberrante che non abbiamo ancora un'interpretazione autentica. Cosa ci vuole a fare una legge per ...

Abruzzo - il M5S brucia 200 mila voti. Cresce il fronte di chi vuole sganciarsi dalla Lega : La candidata sconfitta, Sara Marcozzi, punta sui numeri negativi dei suoi avversari. Ma il Movimento ha perso due terzi dei voti rispetto al 2018. Sotto accusa l’appiattimento sulle posizioni sovraniste di Salvini

Scontri a Torino - post shock di Sciretti (Lega) : "Ci vuole un po’ di scuola Diaz". Poi le scuse : Dopo gli Scontri di ieri a Torino tra antagonisti e polizia, post shock su Facebook del capogruppo della Lega alla...

Grillo : Lega vuole rivedere Tav - inutile : 15.35 "Salvini, lo sceriffo, dice che si può rivedere il progetto (Tav), il governo non si spaccherà su una cosa del genere Migliaia di passatelle invadono le piazze a Torino, come api pacchiane sostenendo che essere 'sì tav' vuol dire credere nel progresso, nella crescita. Secondo me è inutile e costa più del reddito di cittadinanza ma... cosa mi viene in mente!". Così scrive Beppe Grillo sul suo blog.

NBA - i Pelicans faranno giocare Davis : 'Lui vuole aiutarci - lo facciamo per la Lega' : Tutti aspettavano una risposta e, per una volta, New Orleans ha deciso di darla in tempi brevi. Poche ore dopo la chiusura del mercato " e delle trattative con i Lakers " la dirigenza dei Pelicans ha ...

Cogne - Annamaria Franzoni libera con 3 mesi di anticipo. I Legali : 'Vuole l'oblio' : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, è una donna libera. Il Tribunale di sorveglianza di ...

Cogne - Annamaria Franzoni libera con 3 mesi di anticipo. I Legali : «Vuole l'oblio» : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, Annamaria Franzoni è una...

