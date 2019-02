La Coppa Italia è di Cremona! Brindisi ko 83-74 | Crawford e Saunders mettono la firma

Cremona fa la storia : è la prima Coppa Italia : Il Mandela Forum di Firenze scrive un nome completamente nuovo nell'albo d'oro del basket Italiano. La Vanoli Cremona conquista infatti la Coppa Italia battendo per 83-74 l'Happy Casa Brindisi: è il ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Cremona nella storia! Crawford e Saunders affondano Brindisi - Vanoli in trionfo! : Cremona vince la Coppa Italia 2019! La formazione lombarda ha superato Brindisi nell’atto conclusivo delle Final Eight di Basket conquistando il primo trofeo della propria storia. La Finale tra le due sorprese della competizione non ha deluso le aspettative regalando uno spettacolo di assoluto valore per intensità e determinazione messa in campo davanti al pubblico del Mandela Forum di Firenze. Cremona ha condotto con personalità per la ...

Albo d’oro Coppa Italia basket : primo storico successo di Cremona : Cremona ha vinto la Coppa Italia 2019 di basket, si tratta del primo successo in questa competizione per il club lombardo che succede a Torino nell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro integrale della Coppa Italia di basket dal 1968 a oggi. Albo D’ORO Coppa Italia basket: 1967–68: Ignis Sud Napoli 1968–69: Ignis Varese 1969–70: Ignis Varese 1970–71: Ignis Varese 1971–72: Simmenthal Milano 1972–73: Ignis ...

LIVE Cremona-Brindisi basket - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : primo storico trionfo per la Vanoli. Vittoria per 83-74 : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Brindisi, atto conclusivo delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Le due squadre si giocheranno la Finale della Coppa Nazionale per la prima volta nella loro storia, perciò la vincente della contesa odierna si iscriverà all’albo d’oro della manifestazione dopo 42 edizioni. L’incontro appare sulla carta molto equilibrato e apertissimo, anche se la Vanoli Cremona allenata ...

Video/ Virtus Bologna Cremona - 91-102 - : gli highlights - Semifinale Coppa Italia - : Video Virtus Bologna Cremona , risultato finale 91-102, : gli highlights della partita di basket, valida come Semifinale della Coppa Italia 2019.

Basket - oggi la finale di Coppa Italia tra Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi : Sarà sicuramente uno spettacolo sportivo tutto da gustare quello che andrà in scena questo pomeriggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove in questi giorni si è disputata la Coppa Italia LBA 2018/2019, che ha visto partecipare le compagini di pallacanestro più blasonate del Paese. A prendere parte alla storica kermesse, cominciata giovedì scorso, sono state le squadre di Avellino, Brindisi, Cremona, Venezia, Milano, Bologna, Varese e ...