La classifica dei presidenti più ricchi al mondo

Pellegrino sale a quota 13 : ecco la classifica dei fondisti italiani più vincenti : ...carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Cogne permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del mondo, ...

Sci di Fondo – Federico Pellegrino a quota 13 successi : la classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo : Grazie al successo di Cogne ottenuto quest’oggi, Federico Pellegrino consolida il primato nella classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo Il tredicesimo trionfo in carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Cogne permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, con il grande Pietro Piller Cottrer fermo a quota ...

Valentino Rossi - il compleanno del Dottore : è nella classifica dei campioni dello sport : Per Valentino rimangono gli Auguri, lui nobilita lo sport, noi ne sogniamo le imprese. Auguri Leggenda Vivente.

Colosseo - Pompei e Uffizi guidano la classifica italiana dei siti più visitati : ROMA . Musei e siti archeologici statali sono stati visitati, nel 2018, da oltre 55 milioni di persone, 55.504.372,, con un aumento superiore ai 5 milioni rispetto all'anno solare 2017, 50.169.316,. ...

France Football stila la classifica dei club più importanti al mondo : una sola italiana nella TOP 10 : France Football ha utilizzato alcuni parametri per stilare la classifica dei 10 club più importanti del mondo del calcio France Football ha stilato la graduatoria dei club più importanti ed influenti al mondo. Una classifica che si basa su diversi aspetti: storia, vittorie, influenza sui social, peso dei calciatori in rosa. Questi ed altri parametri sono stati intrecciati per avere una TOP 10 di tutto rispetto dei club più importanti al ...

Casale della Cervelletta in prima posizione nella classifica dei Luoghi del Lazio : Il Lazio ha un nuovo “Luogo del Cuore FAI”. “Complimenti ai cittadini e alle associazioni di Tor Sapienza, di Tor

La classifica dei migliori Paesi dove fare business nel 2019 : 1. Inghilterra2. Svezia3. Hong Kong4. Olanda5. Nuova Zelanda6. Canada7. Danimarca8. Singapore9. Australia10. SvizzeraE l'Italia si piazza al trentesimo posto...E alla fine, nonostante il tormentone Brexit, secondo la classifica annuale di Forbes dedicata ai migliori Paesi per fare business nel mondo, la Gran Bretagna si è comunque classificata al primo posto per il secondo anno consecutivo, anche se già si attende il cosiddetto «Brexudus» ...

La classifica dei calciatori più pagati : c'è chi guadagna 8 milioni di euro al mese : L'Equipe ha stilato la graduatoria dei giocatori che prendono gli stipendi più alti: da Messi a Mbappè, passando per Bale e...

Ligue1 - la classifica dei giocatori più pagati : domina il Psg - Balotelli fuori dalla top10 : Stipendi da capogiro nel campionato francese: tra i 10 più pagati ci sono quasi esclusivamente giocatori del Psg, mentre Balotelli è fuori dalla classifica. Podio "delle meraviglie": riuscite a ...

Messi domina la classifica dei calciatori più pagati : 8 milioni di euro al mese : Ci sono cinque giocatori della Liga, due di Premier League e Ligue 1 e uno della Serie A. Non è l'inizio di una barzelletta, ma la classifica dei calciatori più pagati del Vecchio Continente, stilata ...

Sanremo 2019 : la classifica aggiornata dei cantanti in gara al 69° Festival della canzone italiana : Sul web e in televisione uno degli argomenti più discussi in questi giorni è sicuramente il Festival di Sanremo, giunto quest'anno alla sua 69° edizione. Nella serata di ieri, Giovedì 7...

Apex Legends : i dataminer hanno scovato dei file relativi ad una modalità classificata : Secondo alcuni dati scovati dai dataminer, Apex Legends potrebbe presto vedere l'introduzione di una modalità classificata. Come riporta VG247, l'utente Twitter StoutFN_ ha condiviso un post dove afferma che presto potrebbe essere introdotta una modalità classificata all'interno di Apex Legends, free-to-play battle royale di EA. Al momento però vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele, in quanto non ci sono ancora state ...

Drido dei Negrita : "Non mi piace la classifica e non mi piace suonare per ultimo - è penalizzante" : Nessuno vuole essere ultimo, soprattutto al Festival di Sanremo. Questa volta non si parla della posizione nella classifica parziale della kermesse, ma della scaletta delle esibizioni. A sollevare la questione è stato Drigo, chitarrista dei Negrita, con un post su Facebook: "Questa classifica non mi piace. E non mi piace suonare per ultimo".Secondo il musicista il fatto che la sua band si sia esibita a fine serata potrebbe aver influito ...

Sanremo - chitarrista dei Negrita : "La classifica non mi piace - noi penalizzati" : "Suonare per ultimi è penalizzante". Non c'è Festival di Sanremo senza polemiche per la classifica (parziale o finale). E stavolta a lamentarsi dei posizionamenti è il chitarrista dei Negrita. "Poco ma sicuro, questa classifica non mi piace", si è sfogato Drigo (pseudonimo di Enrico Salvi) in un post su Facebook, "E non mi piace suonare per ultimo. È penalizzante. Facile, così.. per qualcun altro". Poi dà appuntamento ai fan al DopoFestival dove ...