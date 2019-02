La campagna elettorale per ora è su WhatsApp

Carlo Salvemini apre la campagna elettorale 'Scriviamo una nuova storia'. Delli Noci accanto a lui : Il candidato sindaco per il centrosinistra suona la tromba e chiama a raccolta i suoi. Con Alessandro Delli Noci un abbraccio lungo da tempo.

Latte - aperto nuovo tavolo a Cagliari. Meloni : solo per campagna elettorale : Restano ancora distanti le posizioni tra i pastori sardi e gli industriali , in cerca di un accordo sul prezzo del Latte ovino sulla scia delle proteste degli allevatori iniziate i primi di febbraio.

Latte - aperto nuovo tavolo a Cagliari. Meloni : solo per campagna elettorale : Restano ancora distanti le posizioni tra i pastori sardi e gli industriali , in cerca di un accordo sul prezzo del Latte ovino sulla scia delle proteste degli allevatori iniziate i primi di febbraio. ...

Juncker "arma" i commissari Ue : faranno campagna elettorale : E così, per evitare problemi in vista delle elezioni europee, che sembrano sempre più essere la fine del suo mondo, il presidente della Commissione ha deciso di cambiare le regole del gioco. Il 6 ...

Ora la Francia fa lezione all'Italia : "Smettetela con la campagna elettorale" : Parole che rappresentano un vero e proprio j'accuse nei confronti della politica europea del governo composto da Lega e Movimento 5 Stelle. E del resto, non è la prima volta che il ministro Loiseau ...

Se la campagna elettorale in Abruzzo diventa il festival del campanilismo : Roma. La realtà, da lunedì, arriverà a fare a brandelli le promesse accumulate, a seppellire l'eco del frastuono. In una terra dov'è forte, scriveva Flaiano, "il sentimento che tutto è vanità, ed è ...

In Thailandia si è candidata per diventare prima ministra la sorella del re - complicando molto la campagna elettorale : Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, 67enne sorella del re thailandese Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, è stata scelta come candidata prima ministra del partito di opposizione Raksa Chart per le elezioni del 24 marzo. Ubolratana ha da tempo formalmente rinunciato al suo titolo reale, ma

Marchese - si è utilizzata la scuola per fini di campagna elettorale : ...la città? E' stato utile creare una così profonda lacerazione? A che titolo è stata data la parola al leader Abruzzese della Lega? A chi è servito strumentalizzare per fini elettorali il mondo della ...

Berlusconi - Meloni e Salvini di nuovo insieme in campagna elettorale : E Berlusconi, alla vigilia della reunion abruzzese: 'Purtroppo la Lega ha completamente delegato a Di Maio la politica economica, l'ha messa nelle mani irresponsabili dei 5S. In cambio la Lega ha ...

Crescita - Ref ricerche : “Nel 2019 pil fermo e debito/pil su al 132 - 9%. campagna elettorale perenne gonfia spesa corrente” : “Economia in stagnazione“: è intitolata così la nota congiunturale dell’istituto di ricerche Ref che prevede per il 2019 una Crescita ferma. Né espansione né recessione, dunque: secondo il Ref, che fa parte del panel di previsori su cui si basano le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, il pil registrerà quest’anno un +0 per cento e salirà dello 0,8% nel 2020. Anche come conseguenza del denominatore fermo, il ...

Salvini fa campagna elettorale sul Cara di Mineo : I gilet gialli, invece, ancora non hanno scelto un rappresentante, e men che meno una linea politica. "Penso che un giorno o l'altro la Francia, come l'Italia, non scapperà all'urgenza di un ...

Diciotti - la Giunta su Salvini e la tentazione campagna elettorale : Raccontano che nell'ufficio di presidenza della Giunta per le elezioni di giovedì mattina, alla notizia della richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, riferita dal presidente della Giunta per le elezioni Maurizio Gasparri, sia gli esponenti del Movimento 5 stelle che quelli della Lega hanno espresso lo stesso giudizio: questo e' un 'assist' per la campagna elettorale. Resta infatti forte all'interno del partito di via ...