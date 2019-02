Juventus | le foto dell' incontro tra Dybala e Del Piero fanno sognare i tifosi sui social

Compleanno Bernardeschi - festa a tema bianconero per Federico : tutta la Juventus al party scatenato [FOTO E VIDEO] : Federico Bernardeschi compie 25 anni, il calciatore della Juventus festeggia a Torino insieme a tutta la squadra con una festa anni ’20 “Grazie a tutta la squadra per aver reso speciale questo traguardo! 2⃣5⃣ E grazie a tutti voi per gli auguri I appreciate the team for making this night special! Thank you all for the birthday wishes! #rockngoal #happybirthdaytome“. Con questo messaggio social Federico ...

Lo spettacolo del Wanda Metropolitano : i principali rischi per la Juventus contro l’Atletico [FOTO] : Nella serata di ieri è andata in scena un match molto importante valido per il campionato di Serie A, è scesa in campo la Juventus che ha vinto senza grossi problemi contro il Frosinone, i bianconeri si avvicinano al meglio alla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, apre una magia da parte di Dybala da lontano, poi il raddoppio in ...

Juventus-Frosinone 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

La Juventus non sbaglia contro il Frosinone : netto 3-0 e testa al match di Champions contro l’Atletico [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Icardi-Juventus - il nuovo indizio di mercato arriva da Chiellini -FOTO- : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Mauro Icardi. Verità o fantacalcio? La sensazione è che il giocatore abbia rotto totalmente con l’Inter e il suo addio al club nerazzurro a fine stagione sembrerebbe esser ormai cosa certa. La Juventus osserva interessata e la sensazione è che Paratici possa prendere in […] More

Zaniolo-Juventus - clamoroso : cuore bianconero su facebook -FOTO- : ZANIOLO JUVENTUS- 19 anni e un record già scritto nella storia. Nicolò Zaniolo è il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato una doppietta in Champions League. Un trasferimento dall’Inter alla Roma e una valutazione cresciuta in maniera smisurata. Non solo, occhio all’ultima indiscrezione trapelata dall’account ufficiale del campioncino giallorosso. Di fatto, come si vede […] More

Sassuolo-Juventus - rigore non fischiato : Szczesny travolge Djuricic [FOTO] : Si sta giocando la gara di campionata tra Sassuolo e Juventus, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, i bianconeri chiamati a riscattare il pareggio contro il Parma, di fronte una squadra molto forte come quella di De Zerbi. Nel frattempo ‘giallo’ ad inizio partita, Szczesny tocca il pallone ma travolge nettamente Djuricic. L’arbitro dopo il confronto al Var non fischia il calcio di rigore tra ...

Juventus - calcio e fumetti in una mostra al J-Museum. LE FOTO : Curata da Luca Raffaelli, l'esposizione dal titolo Gulp! Goal! Ciak. calcio e fumetti va di scena nel museo dei bianconeri. Un mix di pallone e i più celebri personaggi del mondo del fumetto: un ...

Juventus-Parma 3-3 - un Super Gervinho al 93° ammutolisce lo Stadium dopo una partita bellissima : fischi sulla capolista - Ronaldo non basta [FOTO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus umiliata - la big in campo è l’Atalanta : Gasperini ‘imbavaglia’ Allegri - 3-0 che non lascia repliche [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Atalanta-Juventus - coreografia da sogno [FOTO e VIDEO] : 1/3 Foto Instagram ...

Lazio-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

La Juventus dorme per 75 minuti all’Olimpico ma basta un quarto d’ora per ribaltare una bella Lazio : i bianconeri volano a +11 dal Napoli [FOTO] : 1/28 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Paratici dimentica la “lista del mercato” della Juventus al ristorante : ecco i nomi nel mirino dei bianconeri [FOTO] : Fabio Paratici avrebbe dimenticato la lista della spesa della sua Juventus sul tavolo di un ristorante in quel di Milano: i dettagli Piccolo giallo in queste ore attorno al calciomercato della Juventus. Il ds del club Fabio Paratici, avrebbe stilato una lista con i nomi nel mirino dei bianconeri e l’avrebbe poi lasciata distrattamente sul tavolo di un ristorante milanese in zona Brera. Poco dopo tale lista è giunta sulla scrivania de ...