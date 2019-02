Juventus | che festa Bernardeschi E Dybala incontra Del Piero

Inter - il futuro di Icardi fra il Chelsea e la Juventus : ROMA - Mentre Spalletti annuncia il forfait di Icardi anche per la sfida contro la Samp, si moltiplicano le voci di mercato che riguardano l'ormai ex capitano nerazzurro. La perdita dei gradi di ...

Champions League - il borsino di Allegri verso Atletico Madrid-Juventus : chi giocherà? : Tutti gli uomini della lista Champions a disposizione, solo l'imbarazzo della scelta per Massimiliano Allegri, che domani vedrà rientrare nel gruppo anche Douglas Costa. Il modo migliore per ...

Gonzalo Higuain - il Chelsea chiede lo sconto alla Juventus : Sì al riscatto, ma possibilmente con lo sconto. Il Chelsea pensa ad acquisire il cartellino di Gonzalo Higuain, ma non alle cifre chieste dalla Juventus. Lo rivela Espn, spiegando che il club londinese è fiducioso sulla trattativa. Il prezzo concordato con i bianconeri per il riscatto del 'Pipita',

Higuain Juventus - il Chelsea ora chiede lo sconto : offerta da 30 milioni : Higuain Juventus – Il Corriere di Torino dedica un articolo all’affare Higuain. Il Chelsea avrebbe fiutato l’affare : la Juventus, avendo bisogno di liquidità, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante argentino. Higuain, il Chelsea vuole spendere 30 milioni. La Juve no ci sta I londinesi sarebbero quindi disposti […] More

Juventus - Allegri non si fida del Frosinone : “le partite vanno vinte sul campo. Ronaldo? Giocherà titolare” : L’allenatore della Juventus ha parlato del match che attende domani i bianconeri, impegnati allo Stadium contro il Frosinone “Ronaldo gioca, perché non dovrebbe giocare? Domani gioca anche Bonucci, Chiellini difficilmente, se avrò la possibilità gli farò fare un tempo. Barzagli verrà in panchina, ha recuperato bene e sembra aver trovato la terza giovinezza e siamo tutti contenti di averlo per lo sprint finale“. Fabio ...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...

Zaniolo-Juventus - il piano di Paratici : ecco perchè si può davvero! : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a puntare in maniera netta e decisa su Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace particolarmente a Paratici, il quale lo avrebbe già individuato come rinforzo ideale in vista della Juventus del futuro. 40 milioni di euro l’offerta che il club bianconero sembrerebbe esser pronta a mettere sul piatto […] More

De Ligt-Juventus - ora arriva anche la conferma : “Sì - è vero” : DE LIGT JUVENTUS- Edwind Van Der Sar, ex portiere della Juventus e attualmente dirigente dell’Ajax , intervistato ai microfoni della “Rai” dopo Ajax-Real Madrid, ha colto l’occasione anche per sottolineare anche alcune indiscrezioni di mercato. Van Der Sar ha ammesso il chiaro pressing della Juventus su De Ligt. “Sì, è vero, dico che sul giocatore […] More

Zaniolo è già della Juventus : guardate che scriveva sui social : ROMA - Paratici che lo osserva dalla tribuna, quella 'lista della spesa' dimenticata al ristorante dallo Chief Football Officer bianconero e dei vecchi post sui social. Se tre indizi fanno una prova, ...

Bond - la Juventus vince anche sui mercati. Ma il bilancio sarà in perdita : Da una parte la «grande soddisfazione» per essere stati «la prima società calcistica ad emettere Bond di questo tipo», cioè senior e non garantito, per dirla con le parole del presidente Andrea ...

Agnelli : “La Juventus pioniera anche sul bond” : “Grande soddisfazione per l’operazione effettuata”. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli commenta così, nel corso di una conference call, l’emissione del bond da 175 milioni di euro da parte della società bianconera. “Si tratta di un prestio corporate, quindi emesso direttamente dalla società e non da un veicolo. Con orgoglio, posso dire che siamo la […] L'articolo Agnelli: “La Juventus pioniera ...

Juventus - Allegri sorride : dopo Bonucci in gruppo anche Barzagli e Chiellini : TORINO - A due giorni dalla sfida della Juventus contro il Frosinone , sfida valida per la 24ª giornata di Serie A , arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri . dopo Bonucci , che ieri ha ...

Salah-Juventus - affare realmente possibile : ecco perchè! : SALAH JUVENTUS- Fantamercato? No, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Salah. L’attaccante egiziano rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima sessione estiva. 200 milioni la valutazione dell’ex Roma, acquisto che potrebbe essere finanziato in parte dalla cessione di Dybala. Sacrificare la “Joya” per arrivare all’esterno offensivo egiziano. […] More

Zaniolo-Juventus - ecco perchè si può davvero : retroscena Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Come evidenziato dai principali siti di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, ieri protagonista assoluto del successo della Roma sul Porto. Paratici potrebbe tentare l’affondo già in vista della prossima e imminente sessione di mercato estiva. 40 milioni l’offerta bianconera. Paratici, intervistato ai microfoni della “Gazzetta […] More