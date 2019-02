Juve | Dybala può partire dalla panchina contro l' Atletico

Juventus - le foto dell'incontro tra Dybala e Del Piero fanno sognare i tifosi sui social : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi alla sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Infatti, stamani i bianconeri erano già al lavoro in vista del match di Champions League. Gli allenamenti di questi giorni serviranno a Massimiliano Allegri soprattutto per decidere chi schierare in attacco contro gli spagnoli. In particolare il dubbio più grande è legato a Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in ballottaggio con Federico ...

Juventus - inizia la lunga marcia verso la Champions : ballottaggio Dybala - Bernardeschi : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata immediatamente alla Continassa per preparare la partita contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri, infatti, l'impegno di Champions League è dietro l'angolo e Massimiliano Allegri vuole curare tutto nei minimi dettagli. Oggi, però, la Juve ha lavorato divisa in gruppi visto che chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico. Dunque da domani la squadra tornerà ad allenarsi compatta e allora si ...

Juventus : rinasce Dybala - ma Allegri fa tremare i tifosi : Dopo la convincente vittoria nell’anticipo di ieri sera contro il Frosinone, la Juventus prepara la sfida con l’Atletico, potendo contare su Dybala, mentre la posizione di Allegri si fa sempre più misteriosaJuventus / Dybala / Allegri – La Juventus, archiviata la pratica Frosinone, può pensare definitivamente all’esame Champions League, vero obiettivo di questa stagione che ha già regalato la Supercoppa Italiana e una ...

Juventus – Dal gol ritrovato di Dybala alla battuta su Icardi - Allegri sicuro : “squadra in crescita” : Dalla vittoria contro il Frosinone alla sfida contro l’Atletico Madrid, non manca una battuta su Icardi: il commento di Massimiliano Allegri al termine dell’anticipo di Serie A E’ un Massimiliano Allegri soddisfatto, quello di questa sera, dopo la vittoria della Juventus sul Frosinone per 3-0. Una squadra compatta, che adesso pensa già alla sfida della prossima settimana di Champions League contro l’Atletico ...

Serie A - Juve-Frosinone 3-0 : Dybala e CR7 "avvisano" l'Atletico : All.: Baroni Arbitro: Giua Marcatori: 6' Dybala, J,, 17' Bonucci, J,, 18' st Ronaldo, J, Ammoniti: Emre Can, Cancelo, J,; Salomon, Molinaro, Cassata, F, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH