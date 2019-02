Judo | European Open Roma 2019 | doppietta italiana nei -90 kg con Di Guida davanti a

oasport

: Judo European Open Roma 2019: Matteo Piras e Mattia Miceli sul podio nei -66 kg! - #European #2019: #Matteo #Piras - zazoomnews : Judo European Open Roma 2019: Matteo Piras e Mattia Miceli sul podio nei -66 kg! - #European #2019: #Matteo #Piras - zazoomblog : Judo European Open Roma 2019: Matteo Piras e Mattia Miceli sul podio nei -66 kg! - #European #2019: #Matteo #Piras - AndySportNews : RT @OA_Sport: #Judo, due podi per l'Italia nella prima giornata dell'European Open a Roma -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Seconda giornata trionfale per l’Italia al PalaPellicone di Ostia, con unaazzurra nei -90 kg ed un terzo posto di rilievo nei -81 kg in occasione dell’di, il torneo più importante del calendario internazionale sul suolo nostrano.Una giornata storica per il torneono, che ha visto una finale tuttaper la prima volta nella storia ed un successo che mancava dal 2005 (Francesco Bruyere nei -73 kg). I due protagonisti questa volta sono stati Domenico Die Lorenzo Rigano (-90 kg), autori di una cavalcata sofferta e sensazionale in cui hanno sovvertito un pronostico che li vedeva sfavoriti in diversi incontri. Diè stato praticamente perfetto nell’arco di tutto il torneo, portando a casa i suoi cinque combattimenti per ippon dovendo ricorrere al Golden Score solamente nell’atto conclusivo, in cui ha ...