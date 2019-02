Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi - Nicoletta Larini malinconica : La dedica : Isola dei famosi, Stefano Bettarini e la dedica di Nicoletta Larini sui social: la mancanza si fa sentire Dopo l’esperienza di coppia a Temptation Island Vip Stefano Bettarini ha deciso di partire solo per l’Isola dei famosi. Il reality, che lo ha portato in Honduras, lo terrà lontano dalla fidanzata Nicoletta per diverse settimane (almeno […] L'articolo Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi, Nicoletta Larini ...

L'Isola dei Famosi - Paolo Brosio e il miracolo che non c'è : Dalla pensilina di Fede alla palma dell'Honduras, le avventure di un giornalista naufragato insieme al programma. Che voleva puntare sulle avventure scollacciate e si è trovato in mano solo un pugno di zanzare

Isola dei Famosi 2019/ Giorgia in lacrime - un evento inaspettato spiazza i naufraghi : Isola dei Famosi 2019, Giorgia in lacrime in Honduras mentre un evento inaspettato lascia senza parole tutte i naufraghi.

Isola dei Famosi : Il Divino Otelma fa accuse gravi contro L'Isola e parla di sequestro. Guarda il Video : Barbara d'Urso aveva annunciato una lettera CHOC del Divino Otelma e la promessa è stata mantenuta. Oggi il mago Divino si è presentato nel santuario domenicale della Santa di Cologno Monzese. L'uomo ha fatto...

Divino Otelma contro l’Isola dei Famosi : «Mi sono sentito prigioniero in Honduras. Sotto sequestro di persona». E a Luxuria : «Taci - brutta comunista inviperita» : Divino Otelma a Domenica Live “Mi sono sentito Sotto sequestro di persona“. Il Divino Otelma si è finalmente espresso riguardo all’incidente che lo ha visto, suo malgrado, protagonista della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 . Intervenuto a Domenica Live, il “mago” ha ammesso di avere perdonato Francesca Cipriani per la spinta che gli ha dato nel corso dell’ormai nota prova ricompensa, ma ciò ...

Isola dei famosi - brutta accusa alla Marcuzzi : 'Quella naufraga' - attacco feroce : Scoppia un caso, ovviamente via social, sull' Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi . Alcuni utenti di Twitter segnalano delle presunte irregolarità avvenute nel corso della prova del fuoco, nell'...

Le Gravi Accuse del Divino Otelma a L’Isola dei Famosi! : Incredibile, ma vero! Il Divino Otelma dopo aver avuto un incidente in Honduras, accusa la produzione de L’Isola Dei Famosi! Sentite che cosa gli avrebbero fatto! Pochi giorni fa, Barbara D’Urso, ha annunciato in uno dei suoi programmi, che avrebbe letto in diretta la lettera Shock scritta dal Divino Otelma. Tutti sanno che l’artista è approdato da poco in qualità di Polena, all’Isola Dei famosi. Durante una prova ...

Isola dei famosi - passione incontenibile tra Jeremias e Soleil : oltre ogni censura / Guarda : Soleil e Jeremias, all'Isola dei famosi, si sono baciati con passione già dal primo giorno nel reality di Canale 5. E non si fermano più. Dopo aver vinto la prova leader, Soleil si è guadagnata 1 giorno di privilegi sull’Isla Bonita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di portare con lei

Isola dei Famosi : E' scoppiata la passione tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Guarda le foto un pò spinte dei due : Soleil e Jeremias hanno limonato già dal primo giorno sull'Isola dei Famosi, ma sembra che la vera passione sia scoppiata nelle ultime 48 ore (con tanto di feroci intrecci di lingue) Dopo aver vinto...

Soleil Sorge : fidanzato - età e chi è all’Isola dei famosi 2019 : Soleil Sorge: fidanzato, età e chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Soleil Sorge Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2019 possiamo dire di essere entrati davvero nel “vivo” della competizione. Tra litigi che dividono il gruppo, eliminazioni e le dure condizioni che mettono alla prova i partecipanti, sono giunti sull’Isola due nuovi concorrenti. Si tratta di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Filippo ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Chi è Alvin : moglie - figli - carriera e vita privata | Isola dei Famosi 2019 : Chi è Alvin: moglie, figli, carriera e vita privata | Isola dei Famosi 2019 carriera e vero nome Alvin, chi è Alvin, il cui vero nome è Alberto Bonato, nasce il 18 ottobre del 1977 a Rho, in provincia di Milano. Debutta per la prima volta in televisione nel 1998 presentando Disney Channel. Alvin: gli esordi Nel 2000 conduce “Speed” e il magazine musicale “Rapido” accanto a Chiara Tortorella. È diventato anche ...