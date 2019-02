Isis | Europa pensaci tu L' ultimatum di Trump

Trump avverte l’Europa : “Prendetevi gli 800 combattenti Isis o li liberiamo” : Il presidente Usa conferma il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria dopo “la vittoria” sullo Stato islamico. Poi si rivolge a "Regno Unito, Francia, Germania” e chiede di prendersi in carico le centinaia di prigionieri dell’Isis: "In Siria abbiamo fatto e speso molto, ora tocca a voi".Continua a leggere

Trump : “L’Europa si riprenda gli oltre 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o dovremo rilasciarli” : “Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell’Isis catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L’alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli”. Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, in merito alle centinaia di combattenti del Califfato catturati in Siria. “Gli Stati Uniti non vogliono guardare ...

Donald Trump all'Europa : "Prendetevi 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o li rilasciamo" : "Gli Stati Uniti stanno chiedendo a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Il Califfato è pronto a cadere. L'alternativa non è buona ed è che saremo costretti a rilasciarli".Lo twitta Donald Trump, sottolineando che gli Usa "non vogliono vedere questi combattenti penetrare Europa, dove si prevede che vadano. Noi ...

Siria - Trump : Europa processi 800 combattenti Isis o li liberiamo - : Il presidente Usa su Twitter conferma il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria dopo "la vittoria" sullo Stato islamico. Poi si rivolge a "Gb, Francia, Germania" e chiede di prendersi in carico ...

DOPO L'ATTENTATO Isis IN MAROCCO/ La strategia dei jihadisti per infiltrarsi in Europa : La perdita di controllo del terrorismo e una crisi del turismo potrebbero trasformare il Paese in un nuovo focolaio di instabilità per l'intero Nordafrica