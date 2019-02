Ippica | un cavallo muore in gara a Siracusa Il fantino Marcello Belli è in gravi

oasport

: #ippica Bruttissimo episodio a Siracusa: un cavallo muore in gara a causa di un malore, il suo fantino è gravissimo… - OA_Sport : #ippica Bruttissimo episodio a Siracusa: un cavallo muore in gara a causa di un malore, il suo fantino è gravissimo… - Chavaliermag : -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Willy Wildwind è rimasto vittima di un malore durante una corsa, ilha accusato probabilmente un infarto poco dopo la partenza ed è morto sul campo., ilromano che lo montava, è stato sbalzato dalla sella ed è rimasto schiacciato dal corpo dell’animale. Si è temuto il peggio per il 47enne: il pronto intervento dell’ambulanza di servizio ha fatto in modo che l’atleta venisse trasportato rapidamente all’Ospedale Umberto I della città siciliana dove però le condizioni dell’uomo sono parse subitocon tanto di fratture al setto nasale e a una costola, la situazione è progressivamente migliorata ma la prognosi rimane riservata eresta ricoverato nel reparto di rianimazione.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...