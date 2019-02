Incidente per Fassino | fratturato lo sterno

Incidente stradale per Piero Fassino : frattura dello sterno per il parlamentare Pd : Incidente stradale per l'ex sindaco di Torino e deputato del Pd, Piero Fassino. Nessuna grave conseguenza per Fassino, solo una frattura dello sterno e una prognosi di venti giorni. L'Incidente che ha coinvolto il parlamentare dem è avvenuto sulla via Aurelia, all'altezza di Orbetello, in provincia di Grosseto.Continua a leggere

Incidente stradale per Piero Fassino a Orbetello - frattura dello sterno : Incidente stradale per Piero Fassino nelle vicinanze di Orbetello (Grosseto). Il parlamentare Pd ha riportato la frattura dello sterno, con venti giorni di prognosi, in un tamponamento sulla Aurelia. A renderlo noto è lo stesso Fassino."Sono stato portato all'ospedale di Orbetello e dimesso qualche ora dopo con la diagnosi di una frattura dello sterno e con una prognosi di 20 giorni - scrive Fassino su Facebook - A parte il forte dolore ...

Piovono pietre sperando che sia solo un Incidente : Piovono pietre e siccome non è solo una metafora, c'è poco da scherzare. Come sempre nessuna buona azione resterà impunita. Malgrado la bocciatura di Massimo Moratti, la condotta dell'Inter nei ...

Ambasciatori UE concordano sanzioni contro 8 persone per Incidente nello stretto di Kerch - : L'UE ha concordato sanzioni contro otto persone a causa dell'incidente nello stretto di Kerch. Lo ha riferito venerdì l'agenzia Bloomberg riferendosi alle fonti dell'incontro degli Ambasciatori dei ...

Incidente per Aida Yespica : la showgirl in ospedale : Rose rosse e braccio ingessato per la bellissima venezuelana. Ecco che cosa le è successo nel giorno di San Valentino

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Pompei - Incidente all'alba in via Arpaia - centauro 49enne perde la vita dopo lo schianto contro un lampione : San Valentino di sangue sulle strade dell'area a nord di Pompei. Alle prime luci dell'alba un Incidente occorso in via Arpaia è costato la vita a Giovanni Federico, un 49enne che stava percorrendo la ...

Il principe Filippo non sarà indagato per l’Incidente automobilistico che ha causato : Il principe Filippo, il marito della regina del Regno Unito Elisabetta II, non sarà indagato per l’incidente automobilistico che ha causato lo scorso 17 gennaio. Il principe Filippo ha 97 anni e, dopo le critiche ricevute per aver guidato nuovamente

Incidente a Brescia - auto travolge 2 persone sul marciapiede - : L'Incidente in seguito al malore del guidatore, un 64enne, che adesso è ricoverato in gravi condizioni. Feriti lievemente un 21enne e una 25enne che aspettavano l'arrivo del bus

Luigi di Maio - Movimento 5 Stelle : la fronda pensa a un "Incidente" per far cadere il governo : La definisce alla perfezione Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, la condizione in cui si trova il Movimento 5 Stelle, poche ore dopo la botta presa in Abruzzo e a ormai poco più di tre mesi dalle elezioni politiche: "lose-lose". Cioè, comunque perdente. Sia che i 5 Stelle restino al governo

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Primo vero Incidente di percorso - ora reagiamo» : GENOVA - Dopo la sconfitta contro il Napoli , la Sampdoria perde a sorpresa contro il Frosinone a Marassi. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha espresso tutta la sua amarezza nella conferenza ...

Elisoccorso a Niardo per un Incidente stradale sulla ss42 : Il codice al momento risulta rosso, quindi grave. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i volontari della croce rossa. L'Elisoccorso è atterrato agli Spedali Civili di Brescia. TORNA ...

Incidente mortale a Borgomanero : perde la vita un 23enne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente mortale a Borgomanero: ...