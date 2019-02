In Serie A sono finiti i capitani-bandiera? : Dovremmo sempre guardare ai ragazzi. Nello sport giovanile, il capitano è ancora il capitano: chi porta la fascia la merita, se l'è conquistata, ha qualche qualità e qualche onere in più. Eppure, pressato proprio dalle responsabilità, frenato dal ruolo nell'ennesimo rinnovo contrattuale, Mauro Icardi, si autodegrada. Straniero fra gli stranieri “E' uno straniero fra gli stranieri”, protesta qualcuno puntando il dito contro l'identità italica ...

Genoa - Kouamé : 'Ora sono un giocatore di Serie A - posso tornare in Costa d'Avorio' : Se ho rotto qualcosa in casa? Per forza", ha raccontato l'attaccante in uno speciale su Sky Sport tra le strade di Genova. Una città che lo ha subito accolto con grande affetto: "sono così, se vedo ...

Nuoto - la Fina lancia la sfida delle Champions Swim Series : che cosa sono? Una risposta alla ISL - con Pellegrini - Detti e Hosszu tra i partecipanti : Potremmo chiamarla contromossa ma di fatto quel che era parsa una via alternativa della Fina, all’International Swim League (ISL), sta prendendo forma e riscuotendo più consensi di quanto ci si potesse aspettare tra i nuotatori. Ma partiamo dall’inizio. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (Fina), ...

Io sono Mia - Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non essere citati nella Serie su Mia Martini : Renato Zero e Ivano Fossati, due persone che sono state importantissime nella vita di Mia Martini si sono rifiutate di essere nominate nel film della Rai Io sono Mia . Lo rivela Fan Page , che scrive: ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Las Vegas 2019 : l’Italia chiude senza medaglie - ma Pagni e Tonioli possono sognare in vista degli Europei : Il nuovo circuito delle Indoor World Series di Tiro con l’arco si è concluso a Las Vegas con lo svolgimento delle Finali, in cui i migliori 16 arcieri del ranking elite si sono sfidati in una serie di scontri diretti per decretare il vincitore assoluto del circuito. La selezione azzurra è riuscita a qualificare al tabellone principale un atleta per ciascuna categoria, senza riuscire però ad andare fino in fondo nella lotta per il podio. La ...

Serie A Sampdoria - Romei : «Cessione? Non ci sono offerte per il club» : MILANO - "Nelle difficoltà si vedono i veri uomini e ci attendiamo una reazione da uomini, da tutti" . Dopo il ko della Sampdoria con il Frosinone , il vicepresidente dei blucerchiati Antonio Romei ...

Diretta Roma Milan/ Streaming video e tv : i precedenti della sfida sono quasi 200 - Serie A - : Diretta Roma Milan Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Via libera alla riforma : Serie A e B possono tornare a 18 squadre : Novità per la riforma dei campionati: Serie A, B e C potranno chiedere autonomamente il loro format, con Serie A e B che potranno scendere pure a 18 squadre. L'articolo Via libera alla riforma: Serie A e B possono tornare a 18 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I Medici e Gomorra sono le Serie italiane più popolari in tutto il mondo : I Medici ha conquistato il pubblico internazionale ed è diventata, secondo quanto riporta la classifica elaborata da Parrot Analytics per il Corriere , la serie italiana più popolare in tutto il mondo lasciandosi alle spalle Gomorra . I dati sono stati elaborati tenendo conto delle Demand Expressions , l'indice che misura l'interesse per i prodotti televisivi prendendo in considerazione ...

Serie A Bologna - Inzaghi si congeda : «Sono deluso e rammaricato» : Bologna - Filippo Inzaghi , ormai ex tecnico del Bologna , ha salutato la società e la tifoseria attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Si è conclusa - scrive SuperPippo - un'esperienza ...

DIRETTA MONZA RAVENNA / Streaming video e tv : i romagnoli sono in vantaggio nei precedenti - Serie C - : DIRETTA MONZA RAVENNA Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C per la 23giornata del girone B.

Serie B - Livorno ai livornesi. Incontro Spinelli-imprenditori - possono arrivare al 40% del club : Nella speranza che la squadra ottenga la salvezza, a Livorno sono iniziate le grandi manovre a livello societario. Dopo 20 anni di guida solitaria del Livorno, per Aldo Spinelli sembra essere arrivata ...