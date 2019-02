In radio una canzone italiana ogni tre per legge

La Lega vuole la radio 'sovranista' : "Emittenti trasmettano almeno una canzone italiana su tre" : Dopo le polemiche seguite alla vittoria dell'italo-egiziano Mahmood al festival di Sanremo, ora la Lega punta a una radio sempre più 'sovranista'. O almeno è questo l'obbiettivo di una proposta di legge a prima firma Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera e fino allo scorso anno direttore di radio Padania, che chiede di are più spazio alla musica italiana."La vittoria di ...

La Terra deve il suo clima favorevole alla vita a una pioggia di elementi radioattivi : Una simulazione al computer, realizzata nel Politecnico di Zurigo da un gruppo guidato da Tim Lichtenberg, i cui risultati sono pubblicati su “Nature Astronomy Letters“, ha rivelato che la Terra deve la sua superficie solida e il clima favorevole alla vita a una pioggia di elementi radioattivi, generata da una supernova che si trovava nell’ambiente in cui si è formato il Sole. I ricercatori hanno simulato la formazione di ...

Afghanistan - talebani : ‘No a tregua prima che truppe straniere saranno andate via’ Attacco a una radio - due giornalisti uccisi : I colloqui senza precedenti fra i talebani e rappresentanti politici afghani continuano per il secondo giorno a Mosca. Fra i pesi massimi presenti anche l’ex presidente Hamid Karzai. I talebani, che rifiutano da sempre il dialogo con il governo “fantoccio”, hanno così aggirato il presidente Ashraf Ghani sedendosi al tavolo con Karzai e altri nemici giurati e messo fuori gioco il governo di Kabul. Nessun funzionario ...

Castelnuovo - migrante allontanato dal Cara fermato per il furto di una radio : ROMA - Dopo l'annuncio della chiusura del maxicentro alle porte di Roma, era stato trasferito dal Cara di Castelnuovo di Porto alla struttura di accoglienza 'Solidarietà' di Melfi. Ma l'altra sera un ...

Adrian - Vittorio Sgarbi a "I lunatici" su radiodue : "Celentano ha fatto flop? Ma lui è morto nel 1970" : La ciliegina sulla torta, dopo una sttimana di critiche e polemiche alle prime due puntate di "Adrian". A metterla è stato Vittorio Sgarbi intervenendo su Radiodue al programma "I lunatici" condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Che fanno notare come la trasmissione di Adriano Celentano su

Ingoia un cellulare e per un mese non dice nulla : la scoperta dopo una radiografia : Episodio surreale quello avvenuto nel carcere napoletano di Poggioreale: un detenuto di 40 anni ha ingerito l'apparecchio...

Da oggi in radio il singolo di Ramazzotti 'Per le strade una canzone' : 'Per le strade una canzone' è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Luis Fonsi , la star mondiale di 'Despacito' con più streaming e views della storia, in rotazione radiofonica da oggi. Il brano ...

Rilevato “misterioso” segnale ripetitivo di onde radio proveniente da una galassia a 1 - 5 miliardi di anni luce : Un evento osservato una sola volta in precedenza. Un evento che è raro e allo stesso momento molto misterioso. onde radio che provengono dalla stessa fonte che si trova a 1,5 miliardi di anni luce con un segnale ripetitivo molto insolito. Le onde provenienti dallo spazio profondo e lontanissimo – come riporta la Bbc – sono state rilevate da un telescopio in Canada. Tra le tredici veloci “esplosioni” radio c’era un ...

Marco Liorni - dopo La vita in diretta per lui una rubrica su radio1 : quando andrà in onda : Nuova avventura in Rai per Marco Liorni e Gianluca Semprini, entrambi conduttori de La vita in diretta nel corso delle passate edizioni. I due conduttori entrano a far parte della squadra di Radio1, come annunciato dal direttore Luca Mazzà e da quello di Rai Radio Roberto Sergio. Leggi anche: "Liorn

Accusava dolore alla schiena - dopo una radiografia l’assurda scoperta : per trent’anni aveva vissuto con degli aghi vicino alla spina dorsale : Ha vissuto 30 anni con diversi aghi da agopuntura attorno alla colonna vertebrale. E’ successo in Canada e la protagonista è una donna di 94 anni di origine coreana, ricoverata all’ospedale universitario di Toronto dove, grazie a semplici raggi X, i medici hanno scoperto la presenza degli aghi nella paziente il cui caso è stato analizzato da ‘Bmj Case Reports‘: si tratta infatti del più lungo periodo di permanenza ...