In radio una canzone italiana ogni tre | la proposta della Lega

Sanremo - dopo il Festival la proposta di legge Lega : “In radio una canzone italiana ogni tre” : Un terzo delle canzoni trasmesse dalle emittenti radiofoniche, nazionali e private, dovranno essere italiane, opere di autori e artisti italiani, incise e prodotte nella Penisola. È la nuova proposta di legge targata Lega, con primo firmatario Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, fino allo scorso anno direttore di radio Padania. La richiesta di modifica dei palinsesti musicali arriva a ...

La Lega vuole la radio 'sovranista' : "Emittenti trasmettano almeno una canzone italiana su tre" : Dopo le polemiche seguite alla vittoria dell'italo-egiziano Mahmood al festival di Sanremo, ora la Lega punta a una radio sempre più 'sovranista'. O almeno è questo l'obbiettivo di una proposta di legge a prima firma Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera e fino allo scorso anno direttore di radio Padania, che chiede di are più spazio alla musica italiana."La vittoria di ...

La Terra deve il suo clima favorevole alla vita a una pioggia di elementi radioattivi : Una simulazione al computer, realizzata nel Politecnico di Zurigo da un gruppo guidato da Tim Lichtenberg, i cui risultati sono pubblicati su “Nature Astronomy Letters“, ha rivelato che la Terra deve la sua superficie solida e il clima favorevole alla vita a una pioggia di elementi radioattivi, generata da una supernova che si trovava nell’ambiente in cui si è formato il Sole. I ricercatori hanno simulato la formazione di ...

Afghanistan - talebani : ‘No a tregua prima che truppe straniere saranno andate via’ Attacco a una radio - due giornalisti uccisi : I colloqui senza precedenti fra i talebani e rappresentanti politici afghani continuano per il secondo giorno a Mosca. Fra i pesi massimi presenti anche l’ex presidente Hamid Karzai. I talebani, che rifiutano da sempre il dialogo con il governo “fantoccio”, hanno così aggirato il presidente Ashraf Ghani sedendosi al tavolo con Karzai e altri nemici giurati e messo fuori gioco il governo di Kabul. Nessun funzionario ...

Castelnuovo - migrante allontanato dal Cara fermato per il furto di una radio : ROMA - Dopo l'annuncio della chiusura del maxicentro alle porte di Roma, era stato trasferito dal Cara di Castelnuovo di Porto alla struttura di accoglienza 'Solidarietà' di Melfi. Ma l'altra sera un ...

Castelnuovo - migrante allontanato dal Cara fermato per il furto di una radio : Il richiedente asilo di origine gambiana era stato trasferito nei giorni scorsi a Melfi. A dare la notizia il ministro Salvini, che attacca: "Ma come, quel Cara non era un modello di accoglienza?". La replica del sindaco: "L'effetto del decreto sicurezza, ecco cosa succede a...