Il viaggio di Kilimangiaro | ospiti di domenica 17 febbraio 2019 - Super Guida TV

TV - RAI3 : a “Kilimangiaro” viaggio in Sud America - nei borghi d’Italia - a Singapore e Santo Domingo : Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 3 febbraio alle 15.30 su RAI3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’architetto Michele De Lucchi e gli arrampicatori Laura Rogora e Stefano Ghisolfi. In collegamento dal Sud America Lorenzo e Beatrice, una giovane coppia romana, per scoprire i loro “viaggi in salita”, un giro del ...