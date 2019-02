Il super compleanno di Valentino Rossi | che festa per i 40 anni! LE FOTO

Dall’esoso compleanno al super clasico - Wanda Nara contro le critiche dei tifosi : “se Icardi segna non rompono il cazzo” : Wanda Nara dopo aver festeggiato il suo 32° compleanno con una mega festa presenzia a Tiki Taka e parla delle critiche ricevute per il party di qualche giorno fa Dopo aver festeggiato in grande spolvero il suo 32° compleanno , Wanda Nara ha presenziato come di consueto a Tiki Taka. Anche con la sua famiglia professionale Wanda ha celebrato il traguardo raggiunto (VEDI QUI) e poi ha commentato le voci secondo le quali i tifosi avrebbero ...

Compleanno Wanda Nara – Anche la moglie di D’Ambrosio al party - Enza De Cristofaro è super sexy in rosso [GALLERY] : Enza De Cristofaro in rosso al Compleanno di Wanda Nara, la meravigliosa moglie di D’Ambrosio alla festa di lady Icardi con una scollatura sexy Wanda Nara ha organizzato un mega party di Compleanno per i suoi 32 anni a cui sono accorsi in molti. La moglie di Icardi ha invitato alla festa Anche la coppia composta da Danilo D’Ambrosio e la moglie Enza De Cristofaro, in dolce attesa del suo secondogenito. La bellissima moglie del ...