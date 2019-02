IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 18 e martedì 19 febbraio 2019

Il SEGRETO anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa una scoperta sconvolgente : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

Il SEGRETO anticipazioni : Grecia Colmenares vorrebbe recitare nella soap : Grecia Colmenares “Cara Donna Francisca eccola qui la tua nuova rivale… Alla fine tu la farai fuori, io lo so, ti prego vai per me e per tutti noi e diventa tu la nuova protagonista…”. Questo l’appello lanciato da Silvia Toffanin ieri pomeriggio dagli studi di Verissimo per arruolare nel cast de Il Segreto niente di meno che Grecia Colmenares. L’attrice, reduce dall’esperienza come concorrente de L’Isola dei ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : un annuncio importante : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: un nuovo amore per Maria? Il successo de Il Segreto, la soap spagnola sbarcata in Italia da diversi anni ormai, non conosce battute d’arresto. La trama è sempre più avvincente e i vari personaggi molto credibili. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Maria avrà un nuovo corteggiatore dopo la fine del suo matrimonio con Gonzalo. Come già annunciato, presto Maria e Gonzalo ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO - Fe lascia per sempre Puente Viejo : Il Segreto anticipazione spagnole, l’addio di Fe Non vedremo mai più Fe? Stando alle Anticipazioni spagnole de Il Segreto, la donna lascerà per sempre Puente Viejo. Una decisione sofferta, è vero, ma inevitabile. La sua vita è continuamente messa in pericolo da un personaggio misterioso che avrà intenzione di ammazzarla. Mauricio sarà sempre dalla sua […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Fe lascia per sempre Puente Viejo ...

Il SEGRETO anticipazioni 17 febbraio 2019 : Basilio evade dal carcere : Mentre Antolina soffre dopo aver appreso delle imminenti nozze di Isaac con Antolina, Carmelo e Adela sono preda della paura in seguito alla scoperta dell'evasione di Bsailio.

Anticipazioni Il SEGRETO : Severo sospetta che Irene l’abbia tradito : L’appassionante soap opera di origini iberiche Il Segreto è sempre caratterizzata da avvenimenti che lasciano con il fiato sospeso. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese svelano che la giornalista Irene Campuzano, dopo aver iniziato a svolgere un lavoro che non le darà nessuna soddisfazione, finirà per far sospettare il marito della sua fedeltà. In particolare Severo Santacruz, già alle prese con ...

Anticipazioni tv Il SEGRETO 17 febbraio 2019 : Saul torna a Puente Viejo : Domenica 17 febbraio 2019, alle ore 16:30, in programma la 1889° puntata de Il Segreto, la soap opera ormai amatissima da molti. Julieta vuole vendicare la morte di Saul, ma accade un qualcosa di davvero inaspettato. Non sa, infatti, che Saul è ancora vivo: se ne accorgerà quando arriverà davanti a lei. Puntata Il Segreto di domenica 17 febbraio: le preoccupazioni di Carmelo Cosa vedremo nella nuova puntata de Il Segreto di domenica? Lo stalker ...

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO sospetta che IRENE lo tradisca : Assurda preoccupazione in arrivo per SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo perderà tutte le sue aziende a causa di un progetto imprenditoriale sbagliato e, pur di garantire alla famiglia un certo benessere, investirà i pochi soldi risparmiati nell’acquisto dei territori de Las Lagunas. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Severo contro i Molero : Il Santacruz sarà presto protagonista di una nuova storyline che lo vede a confronto con i criminali fratelli Molero.

Anticipazioni Il SEGRETO fino al 22 febbraio : Julieta viene fermata e non uccide Prudencio : Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire dal 17 al 22 febbraio. La telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5, come abitudine consolidata delle ultime settimane, tutti i pomeriggi dalla domenica al venerdì oltre che il martedì sera in prima serata su Rete 4. Ci sarà così ampio spazio per gli sviluppi delle trame che si concentreranno ancora su Antolina e l'odio crescente per Elsa. ...