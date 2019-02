Il ritratto non autorizzato di Nonna Parlamento | Così la Prestigiacomo ha rovinato

Freccero : «Juventus favorita? Non ritratto » : TORINO - In diretta a 'Un Calcio Alla Radio', condotta da Umberto Chiariello su Radio CRC Targato Italia è intervenuto Carlo Freccero , direttore di RAI 2: 'Sapete che il calcio è la mia passione. ...

Giancarlo Giorgetti - il ritratto del leghista e quel suo unico difetto : non è un cretino : Il bocconiano di Cazzago Brabbia non è un cazzaro né un parvenu della politica come taluni colleghi di governo con i quali è costretto ad avere a che fare. Svolge svariati compiti, tutti egregiamente,...